«Есть факты сбития» — Синегубов о реактивных «Шахедах», атакующих Харьков

С прошлой недели враг начал атаковать Харьков реактивными «Шахедами». Глава ХОВА Олег Синегубов отмечает, что есть факты сбитися этих БпЛА.

Назвать точное количество сбитых реактивных дронов он отказался, передает корреспондентка МГ «Объектив».

«Мы это ожидали и действительно на прошлой неделе враг постоянно атаковал Харьков. И вчера такие факты были. Есть факты сбития этих реактивных «Шахедов». То есть бороться только одним способом — это их сбивать. Вот и все», — сказал Синегубов.

Напомним, на прошлой неделе по Харькову впервые ударили реактивными «Шахедами». Об этом заявил мэр Игорь Терехов. Такой вид беспилотников сложнее для противодействия ПВО, ведь скорости украинских зенитных дронов ограничены. Жизнь гражданских усложнила не только скорость российских модификаций «Шахедов», но и новая тактика их применения. На нее обратили внимание аналитики Института изучения войны. Детальнее в обзоре фронта МГ «Объектив».