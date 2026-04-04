Бесконечный налет БпЛА на Харьков — сравнение тактик РФ и Ирана: обзор фронта

Круглосуточные налеты «Шахедов»: Институт изучения войны сравнил тактику России и Ирана. Планы врага на апрель — прогноз от защитников Харьковщины. FPV останавливают сообщение: отмененные электрички не заменили автобусами. Главные события войны в Харьковской области за неделю — в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Враг продвигается на Купянском направлении. В течение недели аналитики проекта DeepState дважды корректировали карту фронта в одной локации – вблизи Песчаного. Это плацдарм Сил обороны на восточном берегу Оскола, который в отчетах Герасимова армия РФ уже почти захватила. На самом деле, до реки захватчикам еще далеко. Количество боев в Харьковской области в сводках Генштаба ВСУ в течение недели не превышало 15 за сутки. Локации в большинстве своем были те же. Лишь один раз – 2 апреля – оккупанты попытались атаковать на севере от Харькова, в районе пограничного Ветеринарного.

Приоритеты врага на апрель

Март на фронте Харьковской области прошел относительно спокойно. Такой итог подвел спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его мнению, враг накапливает силы и ждет появления «зеленки» — то есть листьев на деревьях. Военный дал прогноз ожидаемых действий врага в апреле.

«Скорее всего, вдоль всей границы будут активны попытки инфильтрации, вдоль всей линии разграничения, касающейся государственной границы. И в Сумской области мы будем видеть рост активности, уже видим. И в Харьковской области, на севере Харьковской области, будут активные попытки расширить эту зону контроля. Плюс, опять же, активные попытки будут продолжаться, уже видим, на Купянском направлении. И, конечно, главный акцент, скорее всего, придется на Лиманский, потому что он имеет особую статическую важность для противника», — отметил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Иранский метод против Харькова

Никак не происходит технологический прорыв, который помог радикально сдвинуть линию фронта одной из сторон. При этом россияне непрерывно совершенствуют другие технологии для террора гражданского населения Украины. На этой неделе по Харькову впервые ударили реактивными «геранями». Об этом заявил мэр Игорь Терехов. Такой вид беспилотников сложнее для противодействия ПВО, ведь скорости украинских зенитных дронов ограничены.

«Сегодня, не забывайте, что Россия уже выпустила «Герань-5», которая летите не так, как «Герань-2» или «Герань-3», а летит меньше – на 600 км. Но она уже летит на реактивной тяге, поэтому несет с собой 90 кг боевой нагрузки. Это уже недостижимо для всех средств противовоздушных дронов, которые сейчас существуют. Мы уже реактивную тягу не догоним. Здесь мы уже должны идти на другие средства противодействия – такие, как малые ракеты, комплексы, потому что только они могут сбивать. Россияне продолжат использовать и «Герань-2», и «Герань-3». То есть, мы должны работать в комплексе», — сказал офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский.

Жизнь гражданских усложнила не только скорость российских модификаций «Шахедов», но и новая тактика их применения. На нее обратили внимание аналитики Института изучения войны. Две последние наиболее массированные российские воздушные атаки объединяли ночной и дневной удары. Это превратило тревогу для украинцев в почти круглосуточную. Так, было 23 – 24 марта, когда по Украине впервые применили тысячу БпЛА. С несколько меньшим количеством беспилотников повторилось 31 марта и 1 апреля. В течение 2-3 апреля такой бесконечный налет «шахедов» почувствовал на себе Харьков. Аналитики считают: РФ теперь «предпочитает распределять сотни снарядов на более длительные периоды времени, чтобы максимизировать ущерб и дезорганизацию гражданского населения». По их прогнозу подобные атаки могут дальше распространяться и включить удары по общественным и открытым пространствам, где с потеплением станет больше людей. Это приведет к серьезным нарушениям повседневной жизни и украинской экономики. Институт исследования войны провел параллели между действиями РФ и её союзника на Ближнем Востоке – Ираном. Тот также сейчас «растягивает» во времени свои удары беспилотниками и ракетами по Израилю и странам Персидского залива. Цель иранцев – увеличить количество раз в день, когда израильским гражданам приходится искать укрытие. Так создают психологическое влияние на население. Похоже, российские захватчики взяли метод своих «друзей» на вооружение.

Дальше – пешком: автобусами не заменили отмененные электрички

Идет логистическая изоляция севера Харьковщины. Укрзалызниця отменила электрички в Слатино. Маршрут сократили в Дергачи. Железнодорожники уверяли, что людей дальше подвезут автобусами. Но сделать это оказалось не так-то просто.

«Вопрос в другом, что даже если будут военные прикрывать, дать 100% гарантию, что дрон не ударит в поезд или в маршрутку – на сегодняшний день такие гарантии дать никто не может. Если будет желание из местных людей или из волонтеров у кого-то сесть за руль и совершить этот подвоз, транспортное средство готовы предоставлять. Но желающих садиться за руль, брать на себя ответственность за жизнь людей, таких пока людей у ​​нас нет», – сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Действительно, мы фиксируем, что враг бьет по гражданской, прежде всего, логистике, терроризирующей наше население, чтобы люди не смогли фактически вовремя добраться и на работу. Поэтому здесь уже не о работе идет речь, а о фактически жизни людей», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Задоренко объясняет: до Дергачей российские FPV-дроны на оптоволокне по состоянию на данный момент не долетают. Поэтому ситуация в этом городе ощутимо лучше, чем на приграничные.

Как при таких условиях добираются в Харьков и домой оставшиеся без общественного транспорта жители Казачьей Лопани, Слатиного и Безруков — смотрите в сюжете медиагруппы «Объектив».