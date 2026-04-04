Безкінечний наліт БпЛА на Харків – порівняння тактик РФ й Ірану: огляд фронту

Цілодобові нальоти «шахедів»: Інститут вивчення війни порівняв тактику Росії та Ірану. Плани ворога на квітень – прогноз від оборонців Харківщини. FPV зупиняють сполучення: чому скасовані електрички не замінили автобусами. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Ворог просувається на Куп’янському напрямку. Протягом тижня аналітики проєкту DeepState двічі коригували мапу фронту в одній локації – поблизу Піщаного. Це плацдарм Сил оборони на східному березі Осколу, який у звітах Герасимова російська армія вже майже захопила. Насправді до річки загарбникам ще далеко. Кількість боїв на Харківщині у зведеннях Генштабу ЗСУ протягом тижня не перевищувала 15 на добу. Локації здебільшого були ті самі. Лише один раз – 2 квітня – окупанти спробували атакувати на півночі від Харкова, в районі прикордонного Ветеринарного.

Пріоритети ворога на квітень

Березень на фронті на Харківщині минув відносно спокійно. Такий підсумок підбив спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. На його думку, ворог накопичує сили та чекає на появу «зеленки» – тобто листя на деревах. Військовий дав прогноз очікуваних дій ворога у квітні.

«Скоріше за все, вздовж усього кордону будуть активні спроби інфільтрації, вздовж усієї лінії розмежування, що стосується державного кордону. І на Сумщині ми будемо бачити зростання активності, вже бачимо. І на Харківщині, на півночі Харківщини, будуть активні спроби розширити цю зону контролю. Плюс, знов-таки, активні спроби будуть продовжуватися, вже бачимо, на Куп’янському напрямку. І, звісно, головний акцент, скоріше за все, припаде на Лиманський, бо він має особливу статичну важливість для противника», – зазначив спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Іранський метод проти Харкова

Ніяк не стається технологічний прорив, який допоміг би радикально зрушити лінію фронту одній зі сторін. При цьому росіяни безперервно удосконалюють інші технології – для терору цивільного населення України. На цьому тижні по Харкову вперше вдарили реактивними «геранями». Про це заявив мер Ігор Терехов. Такий вид безпілотників складніший для протидії ППО, адже швидкості українських зенітних дронів обмежені.

«Сьогодні, не забувайте, що Росія вже випустила «Герань-5», яка летіть не так, як «Герань-2» чи «Герань-3», а летить менше – на 600 км. Але вона вже летить на реактивній тязі, тому несе з собою 90 кг бойового навантаження. Це вже недосяжна для всіх засобів протиповітряних дронів, які зараз існують. Ми вже реактивну тягу не догонимо. Тут ми вже повинні йти на інші засоби протидії – такі як малі ракети, комплекси, тому що тільки вони можуть збивати. Росіяни продовжать використовувати і «Герань-2», і «Герань-3». Тобто ми повинні працювати в комплексі», – сказав офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський.

Життя цивільних ускладнила не лише швидкість російських модифікацій «шахедів», але і нова тактика їхнього застосування. На неї звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни. Дві останні найбільш масовані російські повітряні атаки поєднували нічний і денний удари. Це перетворило тривогу для українців на майже цілодобову. Так було 23 – 24 березня, коли по Україні вперше застосували тисячу БпЛА. З дещо меншою кількістю безпілотників повторилося 31 березня та 1 квітня. Протягом 2-3 квітня, що таке безкінечний наліт «шахедів» відчув на собі Харків. Аналітики вважають: Росія тепер «воліє розподіляти сотні снарядів на більш тривалі періоди часу, щоб максимізувати збитки та дезорганізацію цивільного населення». За їхнім прогнозом подібні атаки можуть надалі ширитися та включити удари по громадським і відкритим просторам, де з потеплінням стане більше людей. Це призведе до значних порушень повсякденного життя та української економіки. Інститут вивчення війни провів паралелі між діями РФ і її союзника на Близькому Сході – Ірану. Той так само зараз «розтягує» в часі свої удари безпілотниками та ракетами по Ізраїлю та країнах Перської затоки. Мета іранців – збільшити кількість разів у день, коли ізраїльським громадянам доводиться шукати укриття. Так створюють психологічний вплив на населення. Схоже, російські загарбники взяли метод своїх «друзів» на озброєння.

Далі – пішки: автобусами не замінили скасовані електрички

Триває логістична ізоляція півночі Харківщини. Укрзалізниця скасувала електрички до Слатиного. Маршрут скоротили до Дергачів. Залізничники запевняли, що людей далі підвезуть автобусами. Але зробити це виявилося не так просто.

«Питання в іншому, що навіть якщо будуть військові прикривати, дати 100% гарантію, що дрон не вдарить в потяг або в маршрутку – на сьогоднішній день такі гарантії дати ніхто не може. Якщо буде бажання з місцевих людей або з волонтерів у когось сісти за руль і здійснити цей підвіз, транспортний засіб готові надавати. Але бажаючих сідати за руль, брати на себе відповідальність за життя людей, таких поки що людей в нас немає», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Дійсно, ми фіксуємо, що ворог б’є по цивільній, перш за все, логістиці, тероризує наше населення, щоб люди не змогли фактично вчасно дістатися і на роботу. Тож, тут уже не про роботу мова йде, а про фактично життя людей», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Задоренко пояснює: до Дергачів російські FPV-дрони на оптоволокні станом на зараз не долітають. Тож безпекова ситуація в цьому місті відчутно краща, ніж на прикордонні.

Як за таких умов дістаються в Харків і додому жителі Козачої Лопані, Слатиного та Безруків, котрі залишилися без громадського транспорту, – дивіться в сюжеті медіагрупи «Об’єктив».