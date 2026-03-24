На Харківщині хочуть убезпечити потяги, яким чином – тримають у секреті

Записано 11:16   24.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував: росіяни продовжують тероризувати мирне населення, зокрема – завдаючи ударів по залізничній інфраструктурі. Наразі цією проблемою на Харківщині вже почали займатись.

Під атакою РФ нерідко опиняються поїзди на Дергачівському напрямку, а також Ізюмському та Лозовському, зазначив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Звичайно, вживатимемо заходів, не будемо говорити яких, щоб не інформувати ворога, – щоб убезпечити, перш за все, ось такі логістичні маршрути”, – запевнив начальник ХОВА.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала, що було пряме влучання FPV-дрону по електричці на Харківщині. Близько 05:20 росіяни атакували FPV-дроном приміський поїзд Слатине-Харків. На місці “прильоту” загинув 61-річний чоловік, а машиніст і його помічник отримали гостру стресову реакцію.

Зазначимо, тривога в Харкові лунала всю ніч із 20:03. Основною загрозою для міст стали безпілотники. О 00:38 вони з’явилися і на Харківщині. А о 02:51 додалася загроза балістики. Вранці, близько 04:15, на Харківщину полетіли КАБи. Відбій для міста дали вже вранці о 06:36.

Читайте також: Харків знову під ударами – повторний «приліт» у Слобідському районі

На Харківщині хочуть убезпечити потяги, яким чином – тримають у секреті
На Харківщині хочуть убезпечити потяги, яким чином – тримають у секреті
24.03.2026, 11:16
Харків знову під ударами – повторний “приліт” у Слобідському районі
Харків знову під ударами – повторний “приліт” у Слобідському районі
24.03.2026, 09:32
До вечора в Харкові перекрили вулицю – де та як об’їжджати
До вечора в Харкові перекрили вулицю – де та як об’їжджати
24.03.2026, 10:19
Синєгубов: троє постраждалих та один загиблий за добу через удари ворога
Синєгубов: троє постраждалих та один загиблий за добу через удари ворога
24.03.2026, 09:50
Було пряме влучання FPV-дрону по електричці: є загиблий та постраждалі
Було пряме влучання FPV-дрону по електричці: є загиблий та постраждалі
24.03.2026, 08:34
Сьогодні 24 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 березня 2026: яке свято та день в історії
24.03.2026, 06:00

Новини за темою:

23.03.2026
Постраждали 38 людей: що “прилітало” по Харківщині минулого тижня
23.03.2026
Нічні “прильоти” по Чугуївщині: у прокуратурі показали фото руйнувань
23.03.2026
Що горіло на Харківщині після ударів БпЛА, розповіли у ДСНС
22.03.2026
Доба на Харківщині – авіаудар по Осколу та “прильоти” ще двох десятків БпЛА
20.03.2026
Понад 1380 обстрілів Харківщини зафіксували з початку року: статистика НПУ


