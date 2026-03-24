На Харківщині хочуть убезпечити потяги, яким чином – тримають у секреті
В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував: росіяни продовжують тероризувати мирне населення, зокрема – завдаючи ударів по залізничній інфраструктурі. Наразі цією проблемою на Харківщині вже почали займатись.
Під атакою РФ нерідко опиняються поїзди на Дергачівському напрямку, а також Ізюмському та Лозовському, зазначив Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Звичайно, вживатимемо заходів, не будемо говорити яких, щоб не інформувати ворога, – щоб убезпечити, перш за все, ось такі логістичні маршрути”, – запевнив начальник ХОВА.
Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала, що було пряме влучання FPV-дрону по електричці на Харківщині. Близько 05:20 росіяни атакували FPV-дроном приміський поїзд Слатине-Харків. На місці “прильоту” загинув 61-річний чоловік, а машиніст і його помічник отримали гостру стресову реакцію.
Зазначимо, тривога в Харкові лунала всю ніч із 20:03. Основною загрозою для міст стали безпілотники. О 00:38 вони з’явилися і на Харківщині. А о 02:51 додалася загроза балістики. Вранці, близько 04:15, на Харківщину полетіли КАБи. Відбій для міста дали вже вранці о 06:36.
Читайте також: Харків знову під ударами – повторний «приліт» у Слобідському районі
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 11:16;