Live

На Харьковщине хотят обезопасить поезда, каким образом – держат в секрете

Записано 11:16   24.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине хотят обезопасить поезда, каким образом – держат в секрете Скриншот

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал: россияне продолжают терроризировать мирное население, в том числе – нанося удары по железнодорожной инфраструктуре. На данный момент этой проблемой на Харьковщине уже начали заниматься.

Под атакой РФ нередко оказываются поезда на Дергачевском направлении, а также Изюмском и Лозовском, отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Конечно, будем принимать меры, не будем говорить каких, чтобы не информировать врага, чтобы обезопасить, прежде всего, вот такие логистические маршруты», – заверил начальник ХОВА.

Напомним, МГ «Объектив» передавала, что было прямое попадание FPV-дрона по электричке на Харьковщине. Около 05:20 россияне атаковали FPV-дроном пригородный поезд Слатино-Харьков. На месте «прилета» погиб 61-летний мужчина, а машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.

Отметим, тревога в Харькове звучала всю ночь с 20:03. Основной причиной для городов стали беспилотники. В 00:38 они появились и на Харьковщине. А в 02:51 добавилась угроза баллистики. Утром, около 04:15, на Харьковскую область полетели КАБы. Отбой для города дали уже утром, в 06:36.

Читайте также: Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине хотят обезопасить поезда, каким образом – держат в секрете», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 11:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент этой проблемой на Харьковщине уже начали заниматься.".