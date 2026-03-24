На Харьковщине хотят обезопасить поезда, каким образом – держат в секрете
В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал: россияне продолжают терроризировать мирное население, в том числе – нанося удары по железнодорожной инфраструктуре. На данный момент этой проблемой на Харьковщине уже начали заниматься.
Под атакой РФ нередко оказываются поезда на Дергачевском направлении, а также Изюмском и Лозовском, отметил Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«Конечно, будем принимать меры, не будем говорить каких, чтобы не информировать врага, чтобы обезопасить, прежде всего, вот такие логистические маршруты», – заверил начальник ХОВА.
Напомним, МГ «Объектив» передавала, что было прямое попадание FPV-дрона по электричке на Харьковщине. Около 05:20 россияне атаковали FPV-дроном пригородный поезд Слатино-Харьков. На месте «прилета» погиб 61-летний мужчина, а машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.
Отметим, тревога в Харькове звучала всю ночь с 20:03. Основной причиной для городов стали беспилотники. В 00:38 они появились и на Харьковщине. А в 02:51 добавилась угроза баллистики. Утром, около 04:15, на Харьковскую область полетели КАБы. Отбой для города дали уже утром, в 06:36.
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 11:16;