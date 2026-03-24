Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе

Около 08:50 городской голова Игорь Терехов сообщил, что второй раз за утро зафиксировали удар в Слободском районе.

Мэр также уточнил, что по городу ударил БпЛА «Молния». Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов написал: информации о пострадавших нет. Другие последствия обстрела еще уточняют.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что утром 24 марта, около 05:20 зафиксировали удар по Слободскому району. Вскоре стало известно, что беспилотник не сдетонировал – пострадавших нет.

Помимо этого, было прямое попадание FPV-дрона по электричке на Харьковщине. Около 05:20 россияне атаковали FPV-дроном пригородный поезд Слатино-Харьков. На месте «прилета» погиб 61-летний мужчина, а машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.

Отметим, тревога в Харькове звучала всю ночь с 20:03. Основной причиной для городов стали беспилотники. В 00:38 они появились и на Харьковщине. А в 02:51 добавилась угроза баллистики. Утром, около 04:15, на Харьковскую область полетели КАБы. Отбой для города дали уже утром, в 06:36.