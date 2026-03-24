Live

Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе

Происшествия 09:32   24.03.2026
Около 08:50 городской голова Игорь Терехов сообщил, что второй раз за утро зафиксировали удар в Слободском районе.

Мэр также уточнил, что по городу ударил БпЛА «Молния». Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов написал: информации о пострадавших нет. Другие последствия обстрела еще уточняют.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что утром 24 марта, около 05:20 зафиксировали удар по Слободскому району. Вскоре стало известно, что беспилотник не сдетонировал – пострадавших нет.

Помимо этого, было прямое попадание FPV-дрона по электричке на Харьковщине. Около 05:20 россияне атаковали FPV-дроном пригородный поезд Слатино-Харьков. На месте «прилета» погиб 61-летний мужчина, а машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.

Отметим, тревога в Харькове звучала всю ночь с 20:03. Основной причиной для городов стали беспилотники. В 00:38 они появились и на Харьковщине. А в 02:51 добавилась угроза баллистики. Утром, около 04:15, на Харьковскую область полетели КАБы. Отбой для города дали уже утром, в 06:36.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьков опять под ударами – повторный «прилет» в Слободском районе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 09:32;

