Генштаб рассказал, где шли бои на Харьковщине в течение суток

За сутки в Харьковской области зафиксировали 11 боестолкновений, информирует Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ сдержали пять атак россиян около Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Охримовки.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться шесть раз в районе Петропавловки, Боровской Андреевки, Новоплатоновки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 75 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9027 дронов-камикадзе и осуществил 3727 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня», – написали в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

