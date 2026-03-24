Live

Генштаб рассказал, где шли бои на Харьковщине в течение суток

Украина 08:15   24.03.2026
За сутки в Харьковской области зафиксировали 11 боестолкновений, информирует Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ сдержали пять атак россиян около Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Охримовки.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться шесть раз в районе Петропавловки, Боровской Андреевки, Новоплатоновки и Богуславки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 75 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9027 дронов-камикадзе и осуществил 3727 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня», – написали в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Читайте также: В течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в экосистемах региона

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
03.03.2026, 21:16
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
23.03.2026, 11:57
Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории
24.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу
24.03.2026, 07:56
Сегодня утром зафиксировали удар по Слободскому району
Сегодня утром зафиксировали удар по Слободскому району
24.03.2026, 07:15
Генштаб рассказал, где шли бои на Харьковщине в течение суток
Генштаб рассказал, где шли бои на Харьковщине в течение суток
24.03.2026, 08:15

Новости по теме:

24.03.2026
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу
23.03.2026
Где атаковали россияне в регионе – данные Генштаба на 08:00
23.03.2026
Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС
20.03.2026
Синегубов: по «скорой» на Купянщине вновь ударили ВС РФ
20.03.2026
На Харьковщине за сутки было 30 боев – данные Генштаба на 08:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
