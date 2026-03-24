Генштаб рассказал, где шли бои на Харьковщине в течение суток
За сутки в Харьковской области зафиксировали 11 боестолкновений, информирует Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ сдержали пять атак россиян около Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Охримовки.
На Купянском – оккупанты пытались прорваться шесть раз в районе Петропавловки, Боровской Андреевки, Новоплатоновки и Богуславки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив четыре ракеты, а также 75 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9027 дронов-камикадзе и осуществил 3727 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня», – написали в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 08:15;