Генштаб розповів, де точилися бої на Харківщині протягом доби
За добу на Харківщині зафіксували 11 бойових зіткнень, інформує Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ стримали п’ять атак росіян біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Стариці та Охрімівки.
На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися шість разів у районі Петропавлівки, Борівської Андріївки, Новоплатонівки та Богуславки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню“, – написали у Генштабі.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 08:15;