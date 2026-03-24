Генштаб розповів, де точилися бої на Харківщині протягом доби

Україна 08:15   24.03.2026
За добу на Харківщині зафіксували 11 бойових зіткнень, інформує Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ стримали п’ять атак росіян біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Стариці та Охрімівки.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися шість разів у районі Петропавлівки, Борівської Андріївки, Новоплатонівки та Богуславки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 168 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню“, – написали у Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 08:15;

