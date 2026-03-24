Упродовж доби рятувальники ліквідували 15 пожеж в екосистемах регіону
За добу рятувальники виїжджали гасити 24 пожежі, дві з них виникли внаслідок обстрілів РФ, передають у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Росіяни били по Харкову, а також по Харківському району, уточнили пожежники.
“Вдень 23 березня внаслідок атаки ворога у м. Дергачі сталась пожежа в будівлі, що не експлуатувалась, на площі 80 квадратних метрів. Без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.
Вранці 24 березня росіяни випустили безпілотник по Основянському району – там загорівся очерет на площі близько 500 квадратних метрів.
Крім того, додали пожежники, протягом доби ліквідували 15 загорянь у природних екосистемах. Загальна площа займання становила 7,1 гектара.
Читайте також: Сьогодні вранці зафіксували удар по Слобідському району
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 07:50;