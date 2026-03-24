Live

Упродовж доби рятувальники ліквідували 15 пожеж в екосистемах регіону

Події 07:50   24.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу рятувальники виїжджали гасити 24 пожежі, дві з них виникли внаслідок обстрілів РФ, передають у ГУ ДСНС України у Харківській області. 

Росіяни били по Харкову, а також по Харківському району, уточнили пожежники.

“Вдень 23 березня внаслідок атаки ворога у м. Дергачі сталась пожежа в будівлі, що не експлуатувалась, на площі 80 квадратних метрів. Без постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

Вранці 24 березня росіяни випустили безпілотник по Основянському району – там загорівся очерет на площі близько 500 квадратних метрів.

Крім того, додали пожежники, протягом доби ліквідували 15 загорянь у природних екосистемах. Загальна площа займання становила 7,1 гектара.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 07:50;

