Сьогодні вранці зафіксували удар по Слобідському району

Міський голова Ігор Терехов написав, що сьогодні, 24 березня, росіяни знову атакували Харків.

За даними мера, “приліт” у Харкові був близько 05:20. Російський БпЛА впав у Слобідському районі. Незабаром стало відомо, що безпілотник не здетонував – постраждалих нема.

“За уточненою інформацією Ситуаційного центру, влучання сталося на відкритій території, без постраждалих та руйнувань”, – додав Терехов.

Зазначимо, тривога в Харкові лунала всю ніч із 20:03. Основною причиною для міст стали безпілотники. О 00:38 вони з’явилися і на Харківщині.

А о 02:51 додалася загроза балістики.

Вранці, близько 04:15, на Харківщину полетіли КАБи. Відбій для міста дали вже вранці о 06:36.