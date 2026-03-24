Сегодня утром зафиксировали удар по Слободскому району

Городской голова Игорь Терехов написал, что сегодня, 24 марта, россияне вновь атаковали Харьков.

По данным мэра, «прилет» в Харькове был около 05:20. Российский БпЛА упал в Слободском районе. Вскоре стало известно, что беспилотник не сдетонировал – пострадавших нет.

«По уточненной информации Ситуационного центра, попадание произошло на открытой территории, без пострадавших и разрушений», – добавил Терехов.

Отметим, тревога в Харькове звучала всю ночь с 20:03. Основной причиной для городов стали беспилотники. В 00:38 они появились и на Харьковщине.

А в 02:51 добавилась угроза баллистики.

Утром, около 04:15, на Харьковскую область полетели КАБы. Отбой для города дали уже утром, в 06:36.