Сегодня утром зафиксировали удар по Слободскому району

Происшествия 07:15   24.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Городской голова Игорь Терехов написал, что сегодня, 24 марта, россияне вновь атаковали Харьков.

По данным мэра, «прилет» в Харькове был около 05:20. Российский БпЛА упал в Слободском районе. Вскоре стало известно, что беспилотник не сдетонировал – пострадавших нет.

«По уточненной информации Ситуационного центра, попадание произошло на открытой территории, без пострадавших и разрушений», – добавил Терехов.

Отметим, тревога в Харькове звучала всю ночь с 20:03. Основной причиной для городов стали беспилотники. В 00:38 они появились и на Харьковщине.

А в 02:51 добавилась угроза баллистики.

Утром, около 04:15, на Харьковскую область полетели КАБы. Отбой для города дали уже утром, в 06:36.

Читайте также: Массированный удар могут сегодня нанести военные РФ, предупредил Зеленский

23.03.2026, 11:57
Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 марта 2026 года: какой праздник и день в истории
24.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу
Новости Харькова — главное 24 марта: «прилеты» по городу
24.03.2026, 07:56
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
03.03.2026, 21:16
24.03.2026, 07:15
Генштаб рассказал, где шли бои на Харьковщине в течение суток
Генштаб рассказал, где шли бои на Харьковщине в течение суток
24.03.2026, 08:15

Новости по теме:

23.03.2026
Ночные «прилеты» по Чугуевщине: в прокуратуре показали фото разрушений
23.03.2026
Беспилотники и КАБы летели на регион, о последствиях сообщил Синегубов
18.03.2026
Пять человек пострадали в Золочеве из-за ударов БпЛА, бушевали пожары (фото)
18.03.2026
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
16.03.2026
Утром 16 марта россияне атаковали Харьков – Терехов


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Игорь Терехов написал, что сегодня, 24 марта, россияне вновь атаковали Харьков.".