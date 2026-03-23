Массированный удар могут сегодня нанести военные РФ, предупредил Зеленский

Общество 21:20   23.03.2026
Президент Владимир Зеленский в обращении вечером 23 марта предупредил о возможном массированном ударе военных РФ по Украине. Его могут нанести уже сегодня.

«Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину. Слава Украине!» — подчеркнул президент.

Видео: Zelenskiy / Official

Как информировала МГ «Объектив», 22 марта президент Владимир Зеленский сообщил о ситуации на фронте – после совещания с главнокомандующим Александром Сырским. Зеленский отметил, что россияне активизировали попытки наступлений, пользуясь благоприятной погодой. В частности, на Харьковщине такие попытки фиксируют в приграничной зоне. По данным президента, единственным ощутимым результатом для захватчиков стало увеличение их потерь.

Автор: Елена Нагорная
Если вам интересна новость: «Массированный удар могут сегодня нанести военные РФ, предупредил Зеленский», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 21:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский в обращении вечером 23 марта предупредил о возможном массированном ударе военных РФ по Украине. Его могут нанести уже сегодня.".