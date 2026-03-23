Массированный удар могут сегодня нанести военные РФ, предупредил Зеленский
Президент Владимир Зеленский в обращении вечером 23 марта предупредил о возможном массированном ударе военных РФ по Украине. Его могут нанести уже сегодня.
«Пожалуйста, сегодня обращайте внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину. Слава Украине!» — подчеркнул президент.
Видео: Zelenskiy / Official
Как информировала МГ «Объектив», 22 марта президент Владимир Зеленский сообщил о ситуации на фронте – после совещания с главнокомандующим Александром Сырским. Зеленский отметил, что россияне активизировали попытки наступлений, пользуясь благоприятной погодой. В частности, на Харьковщине такие попытки фиксируют в приграничной зоне. По данным президента, единственным ощутимым результатом для захватчиков стало увеличение их потерь.
Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 21:20;