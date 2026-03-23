Ситуация в приграничье Харьковщины: где атакуют россияне, рассказали в ГПСУ

Записано 20:25   23.03.2026
Елена Нагорная
В последнее время военные РФ на Харьковщине атакуют позиции пограничников в районе Волчанских Хуторов, однако все эти штурмы отбивают, рассказал в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Стоит вспомнить январь, февраль, когда в пределах Волчанской громады, в частности по направлению населенных пунктов Дегтярное, Песчаное, Нестерное, Круглое, Рыбалчино противник задействовал даже большие силы, чтобы атаковать позиции, которые удерживают пограничные подразделения, в частности из бригады «Гарт», но, понеся потери, враг не смог достичь успеха в продвижении и расширении зоны боев на нашу территорию», — отметил Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Как сообщала МГ «Объектив», аналитики команды DeepState и официальные источники Сил обороны 23 марта не пришли к единому мнению относительно линии фронта. DeepState изменил карту, отметив продвижение оккупантов к югу от Волчанска и в Синьковке, расположенной рядом с Купянском. Однако вслед за этим в Группировке объединенных сил заявили: сообщения о продвижении войск РФ в этих локациях недостоверны. По данным ВСУ, в Волчанске противник продолжает попытки прорвать украинскую оборону. Однако защитники держат позиции. Так же тщетны попытки врага прорваться на Купянском направлении. Накануне о ситуации на фронте сообщил президент Владимир Зеленский – после совещания с главнокомандующим Александром Сырским. Зеленский отметил, что россияне активизировали попытки наступлений, пользуясь благоприятной погодой. В частности, на Харьковщине такие попытки фиксируются в приграничной зоне. По данным президента, единственным ощутимым результатом для захватчиков стало увеличение их потерь.

Автор: Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 20:25;

