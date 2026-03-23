Live

Продвинулся ли враг на Харьковщине? В ВСУ опровергли данные DeepState

Фронт 12:09   23.03.2026
Виктория Яковенко
Продвинулся ли враг на Харьковщине? В ВСУ опровергли данные DeepState Фото: Генштаб ВСУ

В Группировке объединенных сил сообщили, что заявления о продвижении войск РФ в Волчанске и Синьковке – недостоверные.

По данным ВСУ, в Волчанске враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону, однако подчеркивают: бойцы удерживают позиции.

«На Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений. Захватчики накапливают силы для возобновления наступления. На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в сторону Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Ковшаровки», — отметили в Объединенных группировках.

Видео: Группировка объединенных сил

Напомним, накануне, 22 марта, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и заявили о продвижении врага в Харьковской области. По данным аналитиков, ВС РФ продвинулась на юге Волчанская и в Синьковке.

Читайте также: «Взять Купянск в действительности» вновь стремятся оккупанты – Машовец

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 23 марта: ВСУ не подтверждает продвижение РФ
Новости Харькова — главное за 23 марта: ВСУ не подтверждает продвижение РФ
Продвинулся ли враг на Харьковщине? В ВСУ опровергли данные DeepState
Продвинулся ли враг на Харьковщине? В ВСУ опровергли данные DeepState
23.03.2026, 12:09

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Продвинулся ли враг на Харьковщине? В ВСУ опровергли данные DeepState», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 12:09;

