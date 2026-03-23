Продвинулся ли враг на Харьковщине? В ВСУ опровергли данные DeepState

В Группировке объединенных сил сообщили, что заявления о продвижении войск РФ в Волчанске и Синьковке – недостоверные.

По данным ВСУ, в Волчанске враг продолжает попытки прорвать украинскую оборону, однако подчеркивают: бойцы удерживают позиции.

«На Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений. Захватчики накапливают силы для возобновления наступления. На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону в сторону Боровской Андреевки, Купянска, Новоплатоновки и Ковшаровки», — отметили в Объединенных группировках.

Видео: Группировка объединенных сил

Напомним, накануне, 22 марта, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и заявили о продвижении врага в Харьковской области. По данным аналитиков, ВС РФ продвинулась на юге Волчанская и в Синьковке.