«Взять Купянск в действительности» вновь стремятся оккупанты – Машовец

Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец предполагает, что основные усилия россиян в ближайшее время вновь сконцентрируются на Купянске. Значительную роль в этом играют их неудачи на Южно-Слобожанском направлении.

Упорные бои продолжаются в районе Синельниково – Цегельное – Вильча – Лиман, передает Машовец. Так враг пытается помочь продвинуться ВС РФ в направлении Симоновки и Графского. Все из-за того, что именно там, отметил эксперт, у врага есть проблемы с материально-техническим обеспечением – коридоры с восточного и западного фланга простреливаются ВСУ.

«Очевидно, командование российской 6-й общевойсковой армии, вынужденное растягивать свои силы и средства на достаточно широком фронте (от Купянска, до Волчанска) для решения целого ряда оперативно-тактических задач, в ближайшее время существенно ограничит свои «аппетиты» и сконцентрируется на выполнение 1-2-х задач. Зная основные принципы принятия решений российским командованием, вполне можно предположить, что оно скорее сконцентрируется на Купянске и на расширении своего плацдарма на Осколе в его южной части, нежели на «тактической возне» в приграничье», – предполагает эксперт.

Однако и в Купянске, отмечает он, у россиян есть проблемы. В частности, ВС РФ так и не смогли деблокировать оставшихся в городе своих солдат, а СОУ, скорей всего, дочищают северную часть населенного пункта.

«Однако, следует иметь в виду, что вряд ли российское командование, в течение ближайшего будущего откажется совсем, или же в сколь-нибудь значительной мере от активных (в смысле, наступательных) действий на этом направлении. В первую очередь, из-за морально-психологических проблем в информационном пространстве своего высшего военного и политического руководства. Соответственно, сами российские военные будут весьма и весьма стараться, чтобы «взять Купянск» в действительности. Так как, очевидно, высшее российское военно-политическое руководство потребует от них любым способом привести в соответствие с реальностью его громкие заявления о «взятии Купянска», сделанные им пару месяцев назад. Ибо, постоянное напоминание об этом его конфузе в информационном пространстве, наносит ему весьма ощутимый вред. В первую очередь в сфере доверия ему со стороны российского общественного мнения и собственно, со стороны подчинённых ему российских военных», – акцентировал Машовец.

Ввиду этого основные усилия врага на данный момент сконцентрированы на направлении Песчаное-Куриловка, где оккупанты стремятся захватить Ковшаровку, после чего – выйти на Купянск-Узловой. В дальнейшем это даст оккупантам возможность вновь пробиться в западную и центральную часть Купянска, объяснил аналитик.