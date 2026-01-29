Могут пожертвовать тремя направлениями: РФ хочет взяться за Купянск – Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец предполагает, что российские военные получили от командования новый приказ – восстановить положение в Купянске, Купянске-Узловом, а также ликвидировать плацдарм ВСУ на Осколе – на востоке от города.

После неудач РФ на Купянщине – потерь позиций в городе, а безуспешных попыток деблокировать там своих штурмовиков, оккупанты, скорей всего, активизируются на этом направлении, пишет Машовец. Помимо этого, СОУ надежно удерживают позиции в районе переулка Селянского и Купянского, а также – Кучеровку и Петропавловку.

«По сути, на данном участке российские войска достаточно скованы, касаемо возможности проведениями ими манёвра силами и средствами для организации и осуществления наступательных действий. Фактически, каждый раз, когда противник пытается силами своих штурмовых подразделений, продвинутся вдоль реки по обоим её берегам на юг (т.е. в город), втягиваясь в эти «коридоры», он натыкается не только на эффективный фронтальный, но и на интенсивный фланкирующий огонь с позиций ВСУ, находящихся на их флангах, практически на всю глубину своих боевых порядков. Естественно, в таких условиях, шансов деблокировать окружённые в Купянске остатки своих штурмовых подразделений, так сказать, по кратчайшему пути, у российского командования – невелики. Думаю, именно поэтому, командование российской ГВ «Запад» решило несколько поменять «методологию» выполнения поставленной задачи, активизировавшись именно против плацдарма ВСУ, расположенного восточнее и юго-восточнее Купянска», – объяснил эксперт.

Однако для того, что реализовать задуманное – необходимы немалые силы и средства, а их на данный момент у противника нет, объяснил аналитик.

«Очевидно, потребуется более серьёзное усиление. Как по мне, у российского командования тут есть два решения: или задействовать на этом направлении часть своих стратегических резервов (а значит мы увидим перегруппировку сюда нескольких полнокровных бригад или же 1-2-х так называемых «новых» дивизий), или противнику придётся снизить свою активность на прилегающих оперативных направлениях – Великобурлукском, Лиманском, а возможно и на Волчанском, и за счёт этого «довесить» Купянское», – предполагает Машовец.

Что все же предпримет враг, станет понятно в течение следующего месяца, прогнозирует он.