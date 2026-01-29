Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець припускає, що російські військові отримали від командування новий наказ – відновити положення в Куп’янську, Куп’янську-Вузловому, а також ліквідувати плацдарм ЗСУ на Осколі – на сході міста.

Після невдач РФ на Купʼянщині – втрат позицій у місті, а також марних спроб деблокувати там своїх штурмовиків, окупанти, швидше за все, активізуються на цьому напрямку, пише Машовець. Крім цього, СОУ надійно утримують позиції в районі провулку Селянського та Куп’янського, а також – Кучерівку та Петропавлівку.

“По суті, на даній ділянці російські війська досить скуті, що стосується можливості проведеннями ними маневру силами і засобами для організації та здійснення наступальних дій. Фактично, щоразу, коли противник намагається силами своїх штурмових підрозділів, просунуться вздовж річки по обох її берегах на південь (тобто в місто), втягуючись у ці «коридори», він натикається не тільки на ефективний фронтальний, а й на інтенсивний вогонь, що фланкує, з позицій ЗСУ, що знаходяться на їх флангах, практично на всю глибину своїх бойових порядків. Звісно, ​​за таких умов шанси деблокувати оточені в Куп’янську залишки своїх штурмових підрозділів, як кажуть, найкоротшим шляхом, у російського командування – невеликі. Думаю, саме тому, командування російської ГВ «Захід» вирішило дещо змінити «методологію» виконання поставленого завдання, активізувавшись саме проти плацдарму ЗСУ, розташованого на схід і на південний схід від Куп’янська», – пояснив експерт.

Однак для того, що реалізувати задумане – необхідні чималі сили та засоби, а їх зараз у противника немає, пояснив аналітик.

“Очевидно, буде потрібне більш серйозне посилення. Як на мене, у російського командування тут є два рішення: або задіяти на цьому напрямку частину своїх стратегічних резервів (а значить ми побачимо перегрупування сюди декількох повнокровних бригад або 1-2-х так званих «нових» дивізій), або противнику доведеться знизити свою активність на прилеглих оперативних напрямках – Великобурлуцькому, Лиманському, а можливо і на Вовчанському, і за рахунок цього “доважити” Куп’янське”, – припускає Машовець.

Що все ж таки зробить ворог, стане зрозуміло протягом наступного місяця, прогнозує він.