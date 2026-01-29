Live

Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець

Україна 09:30   29.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець припускає, що російські військові отримали від командування новий наказ – відновити положення в Куп’янську, Куп’янську-Вузловому, а також ліквідувати плацдарм ЗСУ на Осколі – на сході міста.  

Після невдач РФ на Купʼянщині – втрат позицій у місті, а також марних спроб деблокувати там своїх штурмовиків, окупанти, швидше за все, активізуються на цьому напрямку, пише Машовець. Крім цього, СОУ надійно утримують позиції в районі провулку Селянського та Куп’янського, а також – Кучерівку та Петропавлівку.

“По суті, на даній ділянці російські війська досить скуті, що стосується можливості проведеннями ними маневру силами і засобами для організації та здійснення наступальних дій. Фактично, щоразу, коли противник намагається силами своїх штурмових підрозділів, просунуться вздовж річки по обох її берегах на південь (тобто в місто), втягуючись у ці «коридори», він натикається не тільки на ефективний фронтальний, а й на інтенсивний вогонь, що фланкує, з позицій ЗСУ, що знаходяться на їх флангах, практично на всю глибину своїх бойових порядків. Звісно, ​​за таких умов шанси деблокувати оточені в Куп’янську залишки своїх штурмових підрозділів, як кажуть, найкоротшим шляхом, у російського командування – невеликі. Думаю, саме тому, командування російської ГВ «Захід» вирішило дещо змінити «методологію» виконання поставленого завдання, активізувавшись саме проти плацдарму ЗСУ, розташованого на схід і на південний схід від Куп’янська», – пояснив експерт.

Однак для того, що реалізувати задумане – необхідні чималі сили та засоби, а їх зараз у противника немає, пояснив аналітик.

“Очевидно, буде потрібне більш серйозне посилення. Як на мене, у російського командування тут є два рішення: або задіяти на цьому напрямку частину своїх стратегічних резервів (а значить ми побачимо перегрупування сюди декількох повнокровних бригад або 1-2-х так званих «нових» дивізій), або противнику доведеться знизити свою активність на прилеглих оперативних напрямках – Великобурлуцькому, Лиманському, а можливо і на Вовчанському, і за рахунок цього “доважити” Куп’янське”, – припускає Машовець.

Що все ж таки зробить ворог, стане зрозуміло протягом наступного місяця, прогнозує він.

Читайте також: На півночі від Харкова було напружено: Генштаб про бої у регіоні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець
29.01.2026, 09:30
Били переважно БпЛА: які наслідки обстрілів, повідомив Синєгубов
Били переважно БпЛА: які наслідки обстрілів, повідомив Синєгубов
29.01.2026, 08:37
Новини Харкова — головне 29 січня: ситуація на фронті, постраждалі
Новини Харкова — головне 29 січня: ситуація на фронті, постраждалі
29.01.2026, 08:40
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – дані енергетиків
29.01.2026, 07:35
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
Намагаємося не відключати людей більше ніж на 4-6 годин – Синєгубов про світло
28.01.2026, 17:55
Сьогодні 29 січня 2026: який день в історії
Сьогодні 29 січня 2026: який день в історії
29.01.2026, 06:00

Новини за темою:

02.01.2026
«Наказ згори»: чому ворог перегруповується в районі Куп’янська – Машовець
26.11.2025
«Незграбно». Про складне становище РФ в районі Куп’янська заявив Машовець
17.10.2025
Машовець: СОУ контролюють лише південну частину Куп’янська
09.10.2025
Ситуація несприятлива: Машовець про головну проблему ЗСУ в Куп’янську
24.09.2025
Ситуація на Куп’янщині не безнадійна? Чим занепокоєний противник


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Можуть пожертвувати трьома напрямками: РФ хоче взятися за Куп’янськ – Машовець», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 09:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець припускає, що російські військові отримали від командування новий наказ".