Сьогодні 10 травня: яке свято та день в історії

10 травня 2022 року Сили оборони звільнили чотири населені пункти в Харківській області. У цей день 1774-го на престол Франції зійшов король Людовік XVI. У 1775-му в США відкрився Другий Континентальний конгрес. У 1940-му НКВСники стратили холодноярського отамана Якова Водяного. Того ж дня війська Німеччини увірвалися до Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, а у Великій Британії у відставку подав прем’єр-міністр Невілл Чемберлен.

Свята та пам’ятні дати 10 травня

10 травня у світі – Всесвітній день руху для здоров’я.

Також відзначають: Всесвітній день боротьби із системним червоним вовчаком, День “Довіряйте своїй інтуїції”.

10 травня в історії

10 травня 1774 року на престол Франції зійшов король Людовік XVI, під час правління якого розпочалася Велика французька революція. Самого Людовіка стратили на гільйотині. Детальніше.

10 травня 1775 року в США відкрився Другий Континентальний конгрес, який виконував функції американського уряду під час Війни за незалежність США, а згодом проголосив Декларацію про незалежність.

Перший Континентальний конгрес проходив восени 1774 року та зібрав представників 12 із 13 американських колоній Великої Британії. На ньому ще ні про яку незалежність від метрополії не йшлося. Проте депутати склали низку вимог до короля та уряду щодо розширення самоврядування, ухвалили рішення про торговий бойкот і планували добиватися реакції на свої рішення. Там само визначили дату Другого Континентального конгресу – його планували зібрати, якщо метрополія не зреагує на вимоги колоній.

Метрополія зреагувала, але не так, як сподівалися учасники Першого конгресу. 30 листопада 1774 року король Георг III звернувся до парламенту з промовою, в якій засудив дії “бунтівників”. У січні уряд Великої Британії прийняв принципове рішення придушити протест силою. Відповідні розпорядження отримало командування британських військ у США. Генерал Томас Гейдж, котрого призначили губернатором Массачусетсу 14 квітня, отримав наказ роззброїти повстанців та заарештувати їхніх лідерів. Це призвело до перших збройних зіткнень Війни за незалежність США – боїв при Лексінгтоні та Конкорді 19 квітня.

Саме на цьому тлі 10 травня у Філадельфії зібралися 65 депутатів Другого Континентального конгресу. Вони засідали в будівлі, яка зараз відома як “Індепенденс-голл”. Навіть попри перехід британців до застосування зброї, депутати ще не мали одностайності з питання проголошення війни метрополії. Значна кількість учасників Конгресу мали аргументи проти остаточного “розриву відносин” із Великою Британією. В основному йшлося про економічні причини, а саме про ймовірну втрату: доступу до рибальських регіонів Атлантичного океану, можливості завезення рабів, постачання матеріалів для кораблебудування тощо. Тому на початку зійшлися на тому, що бойові дії будуть вести, захищаючись від агресії, але паралельно не залишатимуть спроб домовитися з королем та британськими дипломатами. Уже за місяць після цього, 14 червня 1775 року, Конгрес вирішив створити Континентальну армію та призначив Джорджа Вашингтона головнокомандувачем. А за рік – після кривавих боїв – 15 травня 1776 року Конгрес видав документ, у якому пропонував відмовитися від присяги вірності англійській короні. Вінцем цих процесів стало проголошення незалежності США – 4 липня 1776 року підписали Декларацію незалежності. Надалі Другий Континентальний конгрес видав “Статті Конфедерації” – прообраз майбутньої конституції США. Ці статті ратифікували всі 13 штатів, і вони набули чинності 1 березня 1781 року. Після цього Другий Континентальний конгрес перейменували на Конгрес Конфедерації, і він продовжив роботу в новому статусі.

10 травня 1940 року НКВСники стратили холодноярського отамана Якова Водяного. Детальніше.

10 травня 1940 року війська нацистської Німеччини увірвалися одночасно в три європейські країни: Бельгію, Нідерланди та Люксембург. Детальніше.

10 травня 1940 року паралельно з вторгненням німців до європейських країн відбулися радикальні зміни в керівництві Великої Британії. У відставку подав прем’єр Невілл Чемберлен. Детальніше.

10 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення сіл Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак у Харківській області.

Церковне свято 10 травня

10 травня – Світла п’ятниця. Ікони Божої Матері “Живоносне джерело” (перехідне святкування у п’ятницю Світлого тижня). Вшановують пам’ять апостола Симона Зилота. Він походив з Кани Галілейської, був сином святого Обручника Йосипа й одним із 12 апостолів. Перше диво, яке створив Христос, – втілення води у вино, сталося в домі Симона: під час бенкету для гостей бракувало вина. Вражений дивом, Симон увірував у Ісуса як Месію і, залишивши все, пішов за ним. Симон отримав назву “зилота”, тобто ревнителя. У день П’ятдесятниці він прийняв разом з іншими апостолами дар Святого Духа. Проповідував вчення Христове в Юдеї, Єгипті, Лівії та Киринеї. Прийняв мученицьку смерть в Абхазії – його розіп’яли на хресті.

Народні прикмети

Якщо трава вранці без роси, то ввечері буде дощ.

Якщо ввечері туман – буде потепління.

Що не можна робити 10 травня

Не можна нічого сіяти та саджати.

Не варто ввечері виходити з дому.