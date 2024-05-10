Сегодня 10 мая: какой праздник и день в истории

10 мая 2022 года Силы обороны освободили четыре населенных пункта в Харьковской области. В этот день 1774 года на престол Франции взошел король Людовик XVI. В 1775-м в США открылся Второй Континентальный конгресс. В 1940-м НКВДисты казнили холодноярского атамана Якова Водяного. В тот же день войска Германии ворвались в Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а в Великобритании в отставку подал премьер-министр Невилл Чемберлен.

Праздники и памятные даты 10 мая

10 мая в мире – Всемирный день движения для здоровья.

Также отмечают: Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой, День «Доверяйте своей интуиции».

10 мая в истории

10 мая 1774 года на престол Франции взошел король Людовик XVI, во время правления которого началась Великая французская революция. Самого Людовика казнили на гильотине. Подробнее.

10 мая 1775 года в США открылся Второй Континентальный конгресс, который по сути выполнял функции американского правительства во время Войны за независимость США, а впоследствии провозгласил Декларацию о независимости.

Первый Континентальный конгресс проходил осенью 1774 года и собрал представителей 12 из 13 американских колоний Великобритании. На нем еще ни о какой независимости от метрополии речь не шла. Однако депутаты составили ряд требований к королю и правительству о расширении самоуправления, приняли решение о торговом бойкоте и планировали добиваться реакции на свои решения. Там же определили дату Второго Континентального конгресса – его планировали собрать в том случае, если метрополия не среагирует на требования колоний.

Метрополия среагировала, но совсем не так, как надеялись участники Первого конгресса. 30 ноября 1774 года король Георг III обратился к парламенту с речью, в которой осудил действия «мятежников». В январе правительство Великобритании приняло принципиальное решение подавить протест силой. Соответствующие предписания получило командование британских войск в США. Генерал Томас Гейдж, назначенный губернатором Массачусетса 14 апреля, получил приказ разоружить повстанцев и арестовать их лидеров. Это привело к первым вооруженным столкновениям Войны за независимость США – боям при Лексингтоне и Конкорде 19 апреля.

Именно на этом фоне 10 мая в Филадельфии собрались 65 депутатов Второго Континентального конгресса. Они заседали в здании, которое сейчас известно как «Индепенденс-холл». Даже несмотря на переход британцев к применению оружия, у депутатов еще не было единодушия по вопросу провозглашения войны метрополии. Значительное количество участников Конгресса имели аргументы против окончательного «разрыва отношений» с Великобританией. В основном речь шла об экономических причинах, а именно о вероятной потере: доступа к рыболовным регионам Атлантического океана, возможностей завоза рабов, поставок материалов для кораблестроения и т.д. Поэтому в начале сошлись на том, что боевые действия будут вести, защищаясь от агрессии, но параллельно не будут оставлять попыток договориться с королем и британскими дипломатами. Уже через месяц после этого, 14 июня 1775 года, Конгресс принял решение создать Континентальную армию и назначил Джорджа Вашингтона главнокомандующим. А через год – после кровавых боев – 15 мая 1776 года Конгресс издал документ, в котором предлагал отказаться от клятвы верности английской короне. Венцом этих процессов стало провозглашение независимости США – 4 июля 1776 года подписали Декларацию независимости. В дальнейшем Второй Континентальный конгресс издал «Статьи Конфедерации» — прообраз будущей конституции США. Эти статьи ратифицировали все 13 штатов, и они вступили в силу 1 марта 1781 года. После этого Второй Континентальный конгресс переименовали в Конгресс Конфедерации, и он продолжил работу в новом статусе.

10 мая 1940 года НКВДисты казнили холодноярского атамана Якова Водяного. Подробнее.

10 мая 1940 года войска нацистской Германии ворвались одновременно в три европейских страны: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Подробнее.

10 мая 1940 года параллельно с вторжением немцев в европейские страны произошли радикальные изменения в руководстве Великобритании. В отставку подал премьер Невилл Чемберлен. Подробнее.

10 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении сел Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.

Церковный праздник 10 мая

10 мая – Светлая пятница. Иконы Божией Матери «Живоносный источник» (переходное празднование в пятницу Светлой недели). Чтят память апостола Симона Зилота. Он происходил из Каны Галилейской, был сыном святого Обручника Иосифа и одним из 12 апостолов. Первое чудо, которое сотворил Христос, – воплощение воды в вино, произошло в доме Симона: во время пира для гостей не хватало вина. Удивленный чудом, Симон поверил в Иисуса как Мессию и, оставив все, последовал за ним. Симон получил имя «Зилота», то есть ревнителя. В день Пятидесятницы он вместе с другими апостолами принял дар Святого Духа. Проповедовал учение Христово в Иудее, Египте, Ливии и Кирении. Принял мученическую кончину в Абхазии – его распяли на кресте.

Народные приметы

Если утром нет росы, то вечером будет дождь.

Если к вечеру туман – будет потепление.

Что нельзя делать 10 мая

Нельзя ничего сеять и сажать.

Не стоит вечером выходить из дома.