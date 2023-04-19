Сегодня 19 апреля: какой праздник и день в истории

19 апреля 1775 года началась война за независимость США. В 1917-м в Киеве начал работу Всеукраинский национальный конгресс. В 1943-м началось восстание в Варшавском гетто, а в 2005-м Йозеф Ратцингер стал Папой Римским Бенедиктом XVI.

Праздники и памятные даты 19 апреля

19 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходят День велосипеда, День владельцев домашних животных, День поэзии и творческого мышления, День сушки белья на веревке и День чеснока.

19 апреля в истории

19 апреля 1713 года император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург принял «Прагматическую санкцию». Этим документом он разрешил наследовать престол по женской линии. Император Карл VI не имел сыновей, как и его брат. Так что, утвердив этот документ, он позволил унаследовать престол своей дочери Марии Терезии.

Также санкция установила неделимость всех наследственных земель Габсбургов. Впрочем, после смерти Карла VI в 1740 году права Марии Терезии на престол оспорили, началась война за австрийское наследие. В этой войне дочь императора доказала, что не зря получила право наследовать престол. Ахенский мир, заключенный в 1748 году, гарантировал Марии Терезии право на престол отца. «Прагматическая санкция» в дальнейшем вошла в перечень основных законов австрийской монархии.

19 апреля 1775 года началась война за независимость США. В этот день произошли первые битвы противостояния — при Лексингтоне и Конкорде.

Вооруженному противостоянию предшествовало длительное политическое и экономическое противостояние колонии и метрополии, в котором штаты все больше проявляли свой характер и волю к независимости. Колонисты требовали представительства в парламенте Великобритании, однако постоянно получали отказ в этом. Также конфликты возникали в чисто экономической плоскости. Наиболее острый из них известен как «Бостонское чаепитие». Он возник в 1773 году. Тогда, реагируя на несправедливые привилегии британской Ост-Индийской компании, колонисты уничтожили груз в 45 тонн чая.

В 1774 году лидеры американских колонистов отказались выполнять Массачусетский акт, изданный после «Бостонского чаепития». Акт отменил хартию провинции Массачусетс-Бей, а назначенному королевской властью губернатору дал практически неограниченные полномочия. Несогласные с очередным ограничением своих прав колонисты сформировали «временное правительство» или «Массачусетский конгресс» и начали собирать ополчение на случай возможного вооруженного конфликта. В ответ на такие действия в феврале 1775 года британское правительство объявило Массачусетс мятежной колонией, а колонистов — госизменниками. Генерал Томас Гейдж, назначенный губернатором Массачусетса 14 апреля получил приказ разоружить повстанцев и арестовать их лидеров. У него была информация о том, что ополченцы Массачусетса прячут военное снаряжение в городе Конкорд.

Поэтому 19 апреля Гейдж отправил туда 700 солдат британской армии с задачей захватить и уничтожить оказавшееся в руках колонистов оружие. Однако повстанцы получили предупреждение по этому поводу. Итак, когда британские войска утром 19 апреля вошли в город Лексингтон, находящийся по дороге от Бостона к Конкорду, их ждали 77 ополченцев (минитменов), выстроившихся с оружием на площади. Несколько ополченцев были убиты, а британские войска продолжили наступление в сторону Конкорда. Однако там 500 повстанцев атаковали их и отбросили. Британские войска начали отступать в сторону Бостона, но по дороге на них нападали уже тысячи восставших колонистов. Сражение у Лексингтона и Конкорда вошло в историю США как первое сражение войны за независимость.

19 апреля 1917 года в Киеве начал работу Всеукраинский национальный конгресс. Решение о его созыве приняли в конце марта – на одном из первых заседаний Украинской Центральной Рады.

Общее собрание делегатов со всей Украины необходимо было провести, чтобы легитимизировать саму Центральную Раду и принять решения о дальнейшем государственном строительстве (на тот момент, правда, о независимости Украины речь не шла, рассматривали исключительно вопросы автономии). Количество делегатов, прибывших на конгресс, превысило все ожидания – в первый день в Киев приехали около 1,5 тысячи приглашенных. Таким составом делегаты приняли резолюцию о национально-территориальной автономии Украины в составе «федеративной и демократической России». На следующий день работа конгресса продолжилась. Во время мероприятия избрали тайным голосованием главу Центральной Рады – им стал Михаил Грушевский, а также его заместителей – Владимира Винниченко и Сергея Ефремова. Также приняли решение уведомить Временное правительство в Петрограде о позиции Украины относительно своего будущего. «Съезд убедил всех, что Украинский народ, несмотря на трехсотлетний гнет чужих народов и культур, в эту решительную поворотную историческую волну заявил о себе не рассеянным и слабым, а сильным, единодушным, с одной мыслью и волей», – писала про эти события харьковская газета «Родное слово».

19 апреля 1943 года в Варшавском гетто началось вооруженное восстание. Гетто создали весной 1941 года. На территорию площадью в 307 гектаров немцы переселили евреев из всех районов польской столицы и ее окрестностей – около 450 тысяч человек. При этом для размещения такого количества людей отвели менее 3% площади Варшавы. В 1942 году в рамках «окончательного решения еврейского вопроса» гетто начали ликвидировать: людей массово доставляли в концлагеря, а там убивали в газовых камерах.

Летом 1942 года в течение семи недель 300 тысяч евреев из Варшавы отправили в концлагерь Треблинка, где их уничтожили. К началу 1943 года в гетто осталось, по разным оценкам, от 40 до 50 тысяч человек. От 500 до 1000 из них объединились в подпольные группы сопротивления. Повстанцы получали помощь от польских подпольщиков – в частности, жителей гетто научили строить «схроны», им передавали оружие и необходимые вещества для изготовления «коктейлей Молотова». Когда 19 апреля 1943 года на территорию вошли немецкие подразделения СС, вермахта и полиции, чтобы окончательно ликвидировать гетто со всеми жителями, их встретили огнем. Не ожидавшие сопротивления нацисты вначале даже отступили. «То, что мы пережили, нельзя описать словами. Дважды нам удавалось вынудить немцев отступать. Осуществилась мечта моей жизни: евреи гетто поднялись на борьбу», — написал об этих событиях 23-летний предводитель восстания Мордехай Анелевич за несколько дней до своей смерти. К сожалению, силы были совершенно не равны. 16 мая 1943 года восстание окончательно подавили. Гетто сожгли и тех, кто не погиб в боях с немцами во время восстания и не сгорел заживо в самом гетто, отправили в Треблинку и уничтожили там.

19 апреля 1987 года на американском телеканале «Fox» вышла первая серия самого долгоиграющего анимационного телесериала — «Симпсоны». Впервые «маргинальная американская семья» (как определил героев их «отец» – создатель и продюсер Мэтт Грейнинг) появилась в «Шоу Трейси Ульман». Первая серия называлась «Good night». Что интересно, героям сериала их создатель дал имена членов своей семьи. Заменил отолько свое имя – на «Барт».

Сейчас количество серий «Симпсонов» уже перевалило за 700. 26 января 2023 года популярный сериал продлили до 36 сезона. В 1998 году журнал «Тайм» признал «Симпсонов» лучшим телесериалом столетия. А в 2000 году «мультяшки» получили собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

19 апреля 2005 года кардинал Йозеф Ратцингер стал 265-м Папой Римским под именем Бенедикт XVI.

К моменту избрания ему уже было 78 лет, что сделало его одним из старейших кардиналов в истории, взошедших на папский престол. Ратцингер был одним из ближайших к Папе Римскому Иоанну Павлу II кардиналов. Он возглавлял Коллегию кардиналов и Конгрегацию по вере. Однако, по имеющейся информации, еще при жизни Иоанна Павла II рассматривал возможность уйти на покой. Избрания Папой он не желал, однако принял решение конклава и восемь лет занимал Святой Престол. Бенедикт XVI отрекся от престола 28 февраля 2013 года, объяснив это решение плохим состоянием своего здоровья. Это отречение стало первым, начиная с 1415 года, когда с высшей церковной должности добровольно ушел Григорий XII. После отречения Бенедикт XVI жил в монастыре Mater Ecclesiae и официально считался почетным Папой Римским (папой-эмеритом). Он скончался 31 декабря 2022 года в возрасте 95 лет.

Церковный праздник 19 апреля

19 апреля христиане чтят память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. В возрасте 12 лет будущего святителя родители отправили в Константинополь – получать дальнейшее образование. Несмотря на то, что в изучении наук он делал успехи, Евтихий все же решил посвятить себя монашеской жизни. Он пошел в один из амасийских монастырей. За строгую жизнь со временем был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а в 552 году возведен на патриарший престол. Вместо больного митрополита Амасийского участвовал во Вселенском соборе. Там святителя Евтихия отметил патриарх Константинопольский Мина и предсказал, что тот станет патриархом после него. После смерти патриарха в видении императору Юстиниану явился апостол Петр и, указав рукой на Евтихия, сказал: «Пусть он будет поставлен вам епископом». Евтихий противостоял ереси «нетленномнителей», из-за чего вызвал гнев императора Юстиниана, который и сам склонялся к этой ереси. По приказу императора воины схватили святителя в храме, сорвали с него патриаршую одежду и отправили в ссылку в Амасийский монастырь. После смерти патриарха Иоанна Схоластика Евтихий в 577 году вернулся на кафедру после 12-летнего изгнания. А через четыре с половиной года после возвращения, в 582 году, умер.

Народные приметы

Если утром 19 апреля туман, то к концу месяца будет сухо.

Яркое солнце с утра предвещает холодную погоду.

Что нельзя делать 19 апреля

Нельзя работать на огороде и в саду. Считалось, что все посеянное и посаженное в этот день уничтожит град.

Не желательно давать деньги взаймы.