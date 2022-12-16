Сегодня 16 декабря: какой праздник и день в истории

16 декабря по церковному календарю – память пророка Софонии и преподобного Иоанна Молчальника. В этот день произошло знаменитое «Бостонское чаепитие», а Наполеон развелся с Жозефиной.

Праздники и памятные даты 16 декабря

Выдающихся государственных дат Украины и международных праздников в этот день не отмечают.

16 декабря в истории

16 декабря 1773 года состоялось так называемое «Бостонское чаепитие», которое положило начало войне за независимость США от Великобритании.

Последней каплей, спровоцировавшей дальнейшее освобождение колонии от метрополии, стал «Чайный закон». Его в 1773 году приняло британское правительство. Закон дал чрезвычайные конкурентные преимущества британской Ост-Индийской компании. Отныне она могла продавать чай в североамериканские колонии напрямую вообще без таможенных пошлин Британии. В результате цена чая от этой компании стала ниже, чем не только у легальных американских торговцев, но даже у местных контрабандистов. Это вызвало недовольство у американских колонистов. Протесты и погромы состоялись в Филадельфии и Нью-Йорке, однако решающим все же стало именно «Бостонское чаепитие». Во время этой акции в Бостонской гавани уничтожили груз из 342 ящиков чая британской Ост-Индийской компании. Если перевести убытки от уничтожения 45 тонн чая, находившихся на борту трех кораблей, в современные цены, то это около 1,87 млн долларов США.

В дальнейшем кризис взаимоотношений колоний и метрополии только нарастал. От бостонского губернатора Хадчинсона из Лондона требовали найти и наказать организаторов «чаепития» – Сэмюэла Адамса и его организацию «Сыновья свободы». Тем временем британское правительство приняло так называемые «Невыносимые законы», а управление Бостоном и всей колонией Массачусетс передали английским войскам. Туда стали поступать подкрепления. Однако силой остановить движение к независимости в колониях уже было невозможно. В дальнейшем законодательное собрание Массачусетса уволило с должности назначенного Лондоном губернатора и создало временное правительство. Также было принято решение созвать континентальный конгресс – собрание представителей колоний.

16 декабря 1809 года вступил в силу развод императора Франции Наполеона Бонапарта и его жены Жозефины Богарне. История их отношений – популярный мотив в мировой литературе и кинематографе. Наполеон был вторым мужем Жозефины. Прежде, чем выйти за него, будущая французская императрица 15 лет прожила в браке с другим мужчиной – виконтом Александром Богарне. Брак не был счастливым, однако в нем родились двое детей. Первого мужа Жозефины казнили на гильотине по подозрению в контрреволюционной деятельности.

Буквально через год вдова познакомилась с Наполеоном, который был младше ее на шесть лет. Будущий император безумно влюбился, и уже через год Жозефина стала его женой. И буквально сразу после этого начала изменять мужу, который чаще бывал на полях сражений, чем дома. Впрочем, и Наполеон не был образцом супружеской верности. Так что перед самой коронацией его как императора вообще возник семейный кризис, из-за которого Жозефину могли не короновать. Все же на тот момент им удалось найти общий язык и короноваться вместе. Однако брак все равно не стал длительным – после 14 лет совместной жизни император и императрица развелись. Окончательной причиной этого стало то, что Жозефина не могла родить наследника престола – у нее обнаружили бесплодие. Наполеон после развода женился во второй раз – на австрийской принцессе Марии Луизе, которая родила ему сына. А Жозефина остальную жизнь прожила в Мальмезоне.

16 декабря 1991 года — Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости Республики Казахстан

16 декабря 1991 года — Турция признала независимость Украины.

Церковный праздник 16 декабря

16 декабря христиане чтят память пророка Софонии и преподобного Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского.

Пророк Софония жил до нашей эры, происходил из почетного рода. Жил Софония в царском дворце, проповедовал покаяние и помогал царю Иосии истреблять идолопоклонство. Предсказывал бедствия, свалившиеся на жителей Иудеи, а также Газы, Аскалона, Крита, на моавитян, аммонитян, ниневитян.

Преподобный Иоанн Молчальник – епископ города Колонии. Из-за притеснения правителя был лишен архиерейской кафедры и пошел в обитель святого Саввы Освященного, где прославился в подвигах безмолвия, молитвы и отшельничества. Скончался в возрасте 104 лет (примерно в 558 году).

Народные приметы

Кошки спят у печи – будут сильные морозы.

Кошки вылизывают лапы и умываются – к потеплению.

Что нельзя делать 16 февраля

Нельзя кричать или громко петь.

Нельзя ругаться.

Нельзя давать пустых обещаний.