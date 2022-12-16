Сьогодні 16 грудня: яке свято та день в історії

16 грудня за церковним календарем – пам’ять пророка Софонії та преподобного Іоанна Молчальника. Цього дня відбулося знамените “Бостонське чаювання”, а Наполеон розлучився із Жозефіною.

Свята та пам’ятні дати 16 грудня

Видатних державних дат України та міжнародних свят цього дня не відзначають.

16 грудня в історії

16 грудня 1773 року відбулося так зване “Бостонське чаювання”, яке започаткувало війну за незалежність США від Великобританії.

Останньою краплею, яка спровокувала подальше звільнення колонії від метрополії, став “Чайний закон”. Його в 1773 році прийняв британський уряд. Закон надав надзвичайні конкурентні переваги британській Ост-Індійській компанії. Відтепер вона могла продавати чай у північноамериканські колонії безпосередньо – взагалі без мит Британії. У результаті ціна чаю від цієї компанії стала нижчою, ніж не тільки в легальних американських торговців, а й у місцевих контрабандистів. Це викликало невдоволення в американських колоністів. Протести та погроми відбулися у Філадельфії та Нью-Йорку, проте вирішальним все ж таки стало саме “Бостонське чаювання”. Під час цієї акції в Бостонській гавані знищили вантаж із 342 ящиків чаю британської Ост-Індійської компанії. Якщо перевести збитки від знищення 45 тонн чаю, які знаходилися на борту трьох кораблів, у сучасні ціни, то це близько 1,87 млн доларів США.

Надалі криза взаємин колоній та метрополії лише наростала. Від бостонського губернатора Хадчінсона з Лондона вимагали знайти і покарати організаторів “чаювання” – Семюела Адамса та його організацію “Сини свободи”. Тим часом британський уряд ухвалив так звані “нестерпні закони”, а управління Бостоном і всією колонією Массачусетс передали англійським військам. Туди почали надходити підкріплення. Проте силою зупинити рух до незалежності в колоніях вже було неможливо. Надалі законодавчі збори Массачусетса звільнили з посади призначеного Лондоном губернатора та створили тимчасовий уряд. Також було ухвалено рішення скликати континентальний конгрес – збори представників колоній.

16 грудня 1809 року набуло чинності розлучення імператора Франції Наполеона Бонапарта та його дружини Жозефіни Богарне. Історія їхніх стосунків – популярний мотив у світовій літературі та кінематографі. Наполеон був другим чоловіком Жозефіни. Перш ніж вийти за нього, майбутня французька імператриця 15 років прожила у шлюбі з іншим чоловіком – віконтом Олександром Богарне. Шлюб не був щасливим, однак у ньому народилося двоє дітей. Першого чоловіка Жозефіни стратили на гільйотині за підозрою у контрреволюційній діяльності.

Буквально через рік вдова познайомилася з Наполеоном, який був молодший за неї на шість років. Майбутній імператор шалено закохався, і вже за рік Жозефіна стала його дружиною. І буквально відразу після цього почала зраджувати чоловіка, який частіше бував на полях битв, ніж удома. Втім, і Наполеон і сам був зразком подружньої вірності. Тож перед самою коронацією його як імператора взагалі виникла сімейна криза, через яку Жозефіну могли не коронувати. Усе ж на той момент їм вдалося порозумітися та коронуватися разом. Однак шлюб все одно не став тривалим – після 14 років спільного життя імператор та імператриця розлучилися. Остаточною причиною цього стало те, що Жозефіна не могла народити спадкоємця престолу – у неї виявили безпліддя. Наполеон після розлучення одружився вдруге – на австрійській принцесі Марії Луїзі, яка народила йому сина. А Жозефіна решту життя прожила в Мальмезоні.

16 грудня 1991 року – Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан.

16 грудня 1991 року – Туреччина визнала незалежність України.

Церковне свято 16 грудня

16 грудня християни вшановують пам’ять пророка Софонії та преподобного Іоанна Молчальника, колишнього єпископа Колонійського.

Пророк Софонія жив до нашої ери, походив із почесного роду. Жив Софонія в царському палаці, проповідував покаяння і допомагав цареві Йосії винищувати ідолопоклонство. Передбачав лиха, що звалилися на юдеїв, а також Газу, Аскалон, Крит, на моавітян, амонітян, ніневітян.

Преподобний Іоанн Молчальник – єпископ міста Колонії. Через утиски правителя був позбавлений архієрейської кафедри та пішов у обитель святого Сави Освяченого, де прославився у подвигах безмовності, молитви та пустельництва. Помер у віці 104 років (приблизно 558 року).

Народні прикмети

Кішки сплять біля печі – будуть сильні морози.

Кішки вилизують лапи та вмиваються – до потепління.

Що не можна робити 16 лютого

Не можна кричати чи голосно співати.

Не можна лаятись.

Не можна давати порожніх обіцянок.