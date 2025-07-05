У Харкові буде сонячна неділя: прогноз погоди на 6 липня
У Харкові та регіоні завершується “сезон дощів”, свідчать дані регіонального центру з гідрометеорології.
У Харкові 6 липня обіцяють сонячну погоду без опадів та сильного вітру. Температура повітря вночі буде 13 – 15°, вдень 25 – 27°.
По області – мінлива хмарність. Температура повітря вночі 12 – 17°, вдень 24 – 29°.
Раніше синоптики повідомили, що до Харківської області йде спека. Позначки термометрів підвищуватимуться щодня, і вже 9 липня досягнуть +37. Опадів протягом найближчого робочого тижня не прогнозують.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 20:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та регіоні завершується “сезон дощів”, свідчать дані регіонального центру з гідрометеорології".