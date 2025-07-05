В Харькове будет солнечное воскресенье: прогноз погоды на 6 июля
В Харькове и регионе завершается «сезон дождей», свидетельствуют данные регионального центра по гидрометеорологии.
По Харькову 6 июля обещают солнечную погоду без осадков и сильного ветра. Температура воздуха ночью будет 13 – 15°, днем 25 – 27°.
По области — переменная облачность. Температура воздуха ночью 12 – 17°, днем 24 – 29°.
Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Отметки термометров будут повышаться каждый день, и уже 9 июля достигнут +37. Осадков в течение ближайшей рабочей недели не прогнозируют.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 20:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и регионе завершается «сезон дождей», свидетельствуют данные регионального центра по гидрометеорологии".