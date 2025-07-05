В Харькове будет солнечное воскресенье: прогноз погоды на 6 июля

В Харькове и регионе завершается «сезон дождей», свидетельствуют данные регионального центра по гидрометеорологии.

По Харькову 6 июля обещают солнечную погоду без осадков и сильного ветра. Температура воздуха ночью будет 13 – 15°, днем ​​25 – 27°.

По области — переменная облачность. Температура воздуха ночью 12 – 17°, днем ​​24 – 29°.

Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Отметки термометров будут повышаться каждый день, и уже 9 июля достигнут +37. Осадков в течение ближайшей рабочей недели не прогнозируют.