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В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы

Общество 14:46   04.07.2025
Виктория Яковенко
В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 июля предупредили в Региональном центре гидрометеорологии.

«В течение суток 5 июля ожидается: по городу гроза, по области гроза, местами град и шквал, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Уже с 6 июля в Харьковской области будет жарко. В частности, в воскресенье, по данным гидрометцентра, будет +29. Отметки термометров будут повышаться каждый день, и уже 9 июля достигнут +37. Осадков на следующей неделе не ожидается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 июля предупредили в Региональном центре гидрометеорологии.".