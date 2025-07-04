В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 5 июля предупредили в Региональном центре гидрометеорологии.

«В течение суток 5 июля ожидается: по городу гроза, по области гроза, местами град и шквал, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Уже с 6 июля в Харьковской области будет жарко. В частности, в воскресенье, по данным гидрометцентра, будет +29. Отметки термометров будут повышаться каждый день, и уже 9 июля достигнут +37. Осадков на следующей неделе не ожидается.