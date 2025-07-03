Жара возвращается. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 4 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. 🌤

Ветер ожидают западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 27 — 32 °.

В Харькове синоптики не прогнозируют существенных осадков. 🌤

Ветер будет западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 14 до 16°, днем ​​воздух прогреется до 29 – 31°.