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Жара возвращается. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области

Погода 20:16   03.07.2025
Оксана Якушко
Жара возвращается. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 4 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. 🌤
Ветер ожидают западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем ​​столбик термометра поднимется до 27 — 32 °.

В Харькове синоптики не прогнозируют существенных осадков. 🌤
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от 14 до 16°, днем ​​воздух прогреется до 29 – 31°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 20:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".