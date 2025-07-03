Жара возвращается. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 4 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. 🌤
Ветер ожидают западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 °, днем столбик термометра поднимется до 27 — 32 °.
В Харькове синоптики не прогнозируют существенных осадков. 🌤
Ветер будет западный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться от 14 до 16°, днем воздух прогреется до 29 – 31°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2025 в 20:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".