Спека повертається. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 4 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів.🌤

Вітер очікують західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 32°.

У Харкові синоптики не прогнозують істотних опадів.🌤

Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 16°, вдень прогріється до 29 – 31°.