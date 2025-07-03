Live
  • Чт 03.07.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.81
  • EUR 49.13

Спека повертається. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові та області

Погода 20:16   03.07.2025
Оксана Якушко
Спека повертається. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 4 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів.🌤

Вітер очікують західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 32°.

 

У Харкові синоптики не прогнозують істотних опадів.🌤

Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 16°, вдень прогріється до 29 – 31°.

Читайте також: Терехов: про безкоштовний проїзд у Харкові та чому майже немає приватників 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Спека повертається. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові та області
Спека повертається. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові та області
03.07.2025, 20:16
Бювети з безкоштовною питною водою встановлюють у Харкові (фото)
Бювети з безкоштовною питною водою встановлюють у Харкові (фото)
03.07.2025, 19:51
У Харкові двірник зламав шию чоловіку через зауваження щодо прибирання
У Харкові двірник зламав шию чоловіку через зауваження щодо прибирання
03.07.2025, 18:38
DeepState повідомляє про просування РФ на Харківщині: мапа
DeepState повідомляє про просування РФ на Харківщині: мапа
03.07.2025, 16:11
Терехов: про безкоштовний проїзд у Харкові та чому майже немає приватників 📹
Терехов: про безкоштовний проїзд у Харкові та чому майже немає приватників 📹
03.07.2025, 13:23
Двоє людей постраждали – російський дрон поцілив автівку на Харківщині
Двоє людей постраждали – російський дрон поцілив автівку на Харківщині
03.07.2025, 17:46

Новини за темою:

20:13
Вдень тепло, вночі туман. Прогноз погоди на 3 липня у Харкові та області
17:36
Небезпечно буде у Харкові та області сьогодні, 2 липня, ввечері та вночі
20:55
Без дощу, але вітряно. Прогноз погоди на 1 липня у Харкові та області
19:59
Вночі дощитиме, вдень буревій. Прогноз погоди на 30 червня у Харкові й області
20:29
Сонячно, але не спекотно. Прогноз погоди на 27 червня у Харкові та області

Ви читали новину: «Спека повертається. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 20:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 4 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".