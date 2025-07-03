Спека повертається. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 4 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів.🌤
Вітер очікують західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 12 до 17°, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 32°.
У Харкові синоптики не прогнозують істотних опадів.🌤
Вітер буде західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 16°, вдень прогріється до 29 – 31°.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2025 в 20:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 4 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".