У суботу в Харкові та області буде небезпечно: обіцяють грозу, град і шквали

Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 5 липня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Протягом доби 5 липня очікується: по місту гроза, по області гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Вже з 6 липня на Харківщині ставатиме спекотно. Зокрема, у неділю, за даними гідрометцентру, буде +29. Позначки термометрів підвищуватимуться щодня, і вже 9 липня досягнуть +37. Опадів наступного тижня не передбачається.