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У суботу в Харкові та області буде небезпечно: обіцяють грозу, град і шквали

Суспільство 14:46   04.07.2025
Вікторія Яковенко
У суботу в Харкові та області буде небезпечно: обіцяють грозу, град і шквали

Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 5 липня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Протягом доби 5 липня очікується: по місту гроза, по області гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Вже з 6 липня на Харківщині ставатиме спекотно. Зокрема, у неділю, за даними гідрометцентру, буде +29. Позначки термометрів підвищуватимуться щодня, і вже 9 липня досягнуть +37. Опадів наступного тижня не передбачається.

Читайте також: Спека повертається. Прогноз погоди на 4 липня у Харкові та області

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 5 липня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".