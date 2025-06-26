Теплее нормы, меньше дождей: какой будет погода в июле на Харьковщине

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на июль-2025.

По данным синоптиков, второй месяц лета будет теплее нормы. Средняя температура составит +24,2 градуса. При этом норма – 21,7 градуса тепла.

А вот дождить в июле будет меньше обычного – ожидается, что месячное количество осадков составит 41 мм. Средний показатель – 60 мм, информируют в гидрометцентре.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что уже на следующей неделе, в том числе 3-4 июля, в большинстве областей Украины ожидается жара +28+34 градуса. В Харьковской области же, по прогнозу гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до отметки +30 уже в понедельник, 30 числа.