Теплее нормы, меньше дождей: какой будет погода в июле на Харьковщине
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на июль-2025.
По данным синоптиков, второй месяц лета будет теплее нормы. Средняя температура составит +24,2 градуса. При этом норма – 21,7 градуса тепла.
А вот дождить в июле будет меньше обычного – ожидается, что месячное количество осадков составит 41 мм. Средний показатель – 60 мм, информируют в гидрометцентре.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что уже на следующей неделе, в том числе 3-4 июля, в большинстве областей Украины ожидается жара +28+34 градуса. В Харьковской области же, по прогнозу гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до отметки +30 уже в понедельник, 30 числа.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на июль-2025.".