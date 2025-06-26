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Теплее нормы, меньше дождей: какой будет погода в июле на Харьковщине

Общество 15:31   26.06.2025
Виктория Яковенко
Теплее нормы, меньше дождей: какой будет погода в июле на Харьковщине

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на июль-2025.

По данным синоптиков, второй месяц лета будет теплее нормы. Средняя температура составит +24,2 градуса. При этом норма – 21,7 градуса тепла.

А вот дождить в июле будет меньше обычного – ожидается, что месячное количество осадков составит 41 мм. Средний показатель – 60 мм, информируют в гидрометцентре.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что уже на следующей неделе, в том числе 3-4 июля, в большинстве областей Украины ожидается жара +28+34 градуса. В Харьковской области же, по прогнозу гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до отметки +30 уже в понедельник, 30 числа.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 15:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на июль-2025.".