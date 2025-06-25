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В четверг в Харькове и области будет опасная погода. Когда ждать жару

Общество 13:40   25.06.2025
Виктория Яковенко
В четверг в Харькове и области будет опасная погода. Когда ждать жару Фото: Региональный центр по гидрометеорологии

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 26 июня.

По данным синоптиков, в четверг по городу и области ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что уже на следующей неделе, в частности 3-4 июля, в большинстве областей Украины ожидается жара +28+34 градуса.

«Конечно, в южной части Украины жара не будет каким-то редким явлением – говорим о преобладающей синоптической ситуации. Это – по предварительному прогнозу», — уточнила Диденко.

В Харьковской области же, по прогнозу гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до отметки +30 уже в понедельник, 30 числа.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 26 июня.".