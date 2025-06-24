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Ночью теплее, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня

Погода 20:20   24.06.2025
Елена Нагорная
Ночью теплее, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня Фото: Василий Голосный

В среду, 25 июня, в Харькове — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. По области кратковременные дожди пройдут местами, возможна гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 20 до 25.

Ветер западный — 9-14 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 20:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 25 июня, в Харькове — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. По области кратковременные дожди пройдут местами, возможна гроза.".