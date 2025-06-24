Ночью теплее, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 25 июня

В среду, 25 июня, в Харькове — переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. По области кратковременные дожди пройдут местами, возможна гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — от 23 до 25, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 20 до 25.

Ветер западный — 9-14 м/с.