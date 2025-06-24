Вночі тепліше, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 червня
Фото: Василь Голосний
У середу, 25 червня, у Харкові – мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. По області короткочасні дощі пройдуть місцями, можлива гроза.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 23 до 25, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 12 до 17 градусів, денна – від 20 до 25.
Вітер західний – 9-14 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 20:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 25 червня, у Харкові – мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. По області короткочасні дощі пройдуть місцями, можлива гроза.".