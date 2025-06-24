Вночі тепліше, дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 25 червня

У середу, 25 червня, у Харкові – мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. По області короткочасні дощі пройдуть місцями, можлива гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, вдень – від 23 до 25, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 12 до 17 градусів, денна – від 20 до 25.

Вітер західний – 9-14 м/с.