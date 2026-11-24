Прорыв водопровода в Харькове: были изменения в движении транспорта

Новости Харькова 24 ноября 2026 года – главное за день

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• Дата публикации материала: 24 ноября 2026 в 17:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последнюю неделю гриппом и ОРВИ заболели около трех тысяч человек, сообщила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.".