Сколько людей заболели гриппом и ОРВИ в Харькове и области: подробности
За последнюю неделю гриппом и ОРВИ заболели около трех тысяч человек, сообщила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.
«С 16 по 22 ноября ОРВИ, включая COVID-19, заболели 2816 человек, из которых 1234 — это дети. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 0,2%. Показатель заболеваемости на 50,9% ниже эпидемического порога и на 12,9% ниже прошлогоднего показателя. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню. Превышение эпидемического порога не зарегистрировали ни в одном из районов области», — отметила Любовь Махота.
Госпитализировали 64 человека, из них 37 детей — это 2,3% от всех заболевших гриппом и ОРВИ. Этот показатель не изменился по сравнению с прошлой неделей, отметила Махота. Единственным надежным и научно доказанным способом защитить себя и избежать опасных осложнений является ежегодная вакцинация от гриппа. Она показана всем возрастным категориям после достижения возраста 6 месяцев.
Также количество случаев COVID-19 выросло на 53,3% по сравнению с прошлой неделей. Но COVID-19 составляет лишь 0,8% от всех случаев ОРВИ. Зарегистрировано 23 случая заболевания, из них 8 — среди детей до 17 лет. Госпитализированы 11 заболевших, в том числе 5 детей.