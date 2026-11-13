Туберкулез на Харьковщине: новых больных меньше, но тяжелых – все больше

За 10 месяцев 2026 года в Харьковской области зарегистрировано 613 больных на туберкулез органов дыхания. В прошлом году эта цифра была немного больше — 651 случай. Но хотя больных в этом году было меньше, все чаще это заболевание диагностируют у детей, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Также растет доля больных с бактериовыделением и количество случаев с тяжелым течением.

Такие данные озвучены на совещании медиков области — фтизиатров, семейных врачей, представителей ХОЦКПБ, а также Центра общественного здоровья Украины и чиновников ХОВА и горсовета. Они говорили о том, как остановить распространение туберкулеза, которое в последнее время фиксируется в регионе.

Генеральный директор ХЦКПБ, главный государственный санитарный врач области Любовь Махота считает, что одна из главных задач — своевременное выявление заболевания.

«Сегодня наша задача не только своевременно выявлять и лечить заболевание, но и усиливать профилактику, обеспечивать обследование людей из групп риска, профилактическое лечение и надлежащий охват детей вакцинацией БЦЖ. Чем раньше выявлен туберкулез, тем больше возможностей для эффективного лечения и предотвращения дальнейшего распространения», – говорит Любовь Махота.

Напомним, после начала большой войны больных ботулизмом на Харьковщине стало меньше. В 2026 году ботулизмом заболели четверо мужчин (военнослужащие) и одна женщина.