Туберкульоз на Харківщині: нових хворих менше, але тяжких – дедалі більше

За 10 місяців 2026 року у Харківській області зареєстровано 613 хворих на туберкульоз органів дихання. Минулого року ця цифра була трохи більшою – 651 випадок. Але хоча хворих цього року було менше, все частіше це захворювання діагностують у дітей, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також зростає частка хворих з бактеріовиділенням та кількість випадків з тяжким перебігом.

Такі дані озвучено на нараді медиків області – фтизіатрів, сімейних лікарів, представників ХОЦКПХ, а також Центру громадського здоров’я України та чиновників ХОВА та міськради. Вони говорили про те, як зупинити поширення туберкульозу, яке останнім часом фіксується у регіоні.

Генеральний директор ХОЦКПХ, головний державний санітарний лікар області Любов Махота вважає, що одним із головних завдань є своєчасне виявлення захворювання.

«Сьогодні наше завдання не лише своєчасно виявляти та лікувати захворювання, а й посилювати профілактику, забезпечувати обстеження людей із груп ризику, профілактичне лікування та належне охоплення дітей вакцинацією БЦЖ. Чим раніше виявлено туберкульоз, тим більше можливостей для ефективного лікування та запобігання подальшому поширенню», – каже Любов Махота.

Нагадаємо, після початку великої війни хворих на ботулізм на Харківщині поменшало. У 2026 році на ботулізм захворіли четверо чоловіків (військовослужбовці) та одна жінка.