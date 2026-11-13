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Туберкульоз на Харківщині: нових хворих менше, але тяжких – дедалі більше

Здоровье 18:01   13.11.2026
Тетяна Литвіна
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Туберкульоз на Харківщині: нових хворих менше, але тяжких – дедалі більше Зображення створене ШІ

За 10 місяців 2026 року у Харківській області зареєстровано 613 хворих на туберкульоз органів дихання. Минулого року ця цифра була трохи більшою – 651 випадок. Але хоча хворих цього року було менше, все частіше це захворювання діагностують у дітей, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також зростає частка хворих з бактеріовиділенням та кількість випадків з тяжким перебігом.

Такі дані озвучено на нараді медиків області – фтизіатрів, сімейних лікарів, представників ХОЦКПХ, а також Центру громадського здоров’я України та чиновників ХОВА та міськради. Вони говорили про те, як зупинити поширення туберкульозу, яке останнім часом фіксується у регіоні.

Генеральний директор ХОЦКПХ, головний державний санітарний лікар області Любов Махота вважає, що одним із головних завдань є своєчасне виявлення захворювання.

«Сьогодні наше завдання не лише своєчасно виявляти та лікувати захворювання, а й посилювати профілактику, забезпечувати обстеження людей із груп ризику, профілактичне лікування та належне охоплення дітей вакцинацією БЦЖ. Чим раніше виявлено туберкульоз, тим більше можливостей для ефективного лікування та запобігання подальшому поширенню», – каже Любов Махота.

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Нагадаємо, після початку великої війни хворих на ботулізм на Харківщині поменшало. У 2026 році на ботулізм захворіли четверо чоловіків (військовослужбовці) та одна жінка.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 18:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 10 місяців 2026 року у Харківській області зареєстровано 613 хворих на туберкульоз органів дихання. Минулого року ця цифра була трохи більшою – 651 випадок.".