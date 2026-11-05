COVID виявили у шістьох харків’ян, понад 1200 захворіли на ГРВІ та грип

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1211 осіб за тиждень, з 29 жовтня по 4 листопада.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я, за цей період у шести харків’ян лабораторно підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19. З грипом та ГРВІ госпіталізували 23 особи.

Нагадаємо, чому в Україні не вакцинують від COVID-19, розповіла МГ «Об’єктив» головний санітарний лікар Харківської області Любов Махота. Вакцинація проти COVID-19 залишається рекомендованою, але вакцина проти COVID-19 в Україні відсутня.