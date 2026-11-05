COVID обнаружили у шестерых харьковчан, более 1200 заболели ОРВИ и гриппом

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 1211 человек за неделю, с 29 октября по 4 ноября.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, за этот период у шести харьковчан лабораторно подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. С гриппом и ОРВИ госпитализировали 23 человека.

Напомним, почему в Украине не вакцинируют от COVID-19, рассказала МГ «Объектив» главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота. Вакцинация против COVID-19 остается рекомендованной, но вакцина против COVID-19 в Украине отсутствует.