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COVID обнаружили у шестерых харьковчан, более 1200 заболели ОРВИ и гриппом

Здоровье 18:38   05.11.2026
Татьяна Литвина
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COVID обнаружили у шестерых харьковчан, более 1200 заболели ОРВИ и гриппом

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 1211 человек за неделю, с 29 октября по 4 ноября.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, за этот период у шести харьковчан лабораторно подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. С гриппом и ОРВИ госпитализировали 23 человека.

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Напомним, почему в Украине не вакцинируют от COVID-19, рассказала МГ «Объектив» главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота. Вакцинация против COVID-19 остается рекомендованной, но вакцина против COVID-19 в Украине отсутствует.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 18:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 1211 человек за неделю, с 29 октября по 4 ноября.".