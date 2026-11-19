В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 12 по 18 ноября заболели 1289 человек, сообщили в Департаменте здравоохранения горсовета.

Там уточнили, что за неделю было также лабораторно подтверждено шесть случаев коронавирусной болезни COVID-19.

С гриппом и ОРВИ были госпитализированы 19 человек.

Напомним, в Харьковской области меньше регистрируют больных на туберкулез органов дыхания. Однако все чаще это заболевание диагностируют у детей, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней. Также растет доля больных с бактериовыделением и количество случаев с тяжелым течением.