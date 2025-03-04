Харьковчане стали больше болеть: какие вирусы «гуляют», цифры

За неделю, с 19 по 25 февраля, в Харькове гриппом и ОРВИ заболели 2338 человек. Кроме того, зафиксировали семь случаев COVID-19, сообщили в Харьковском горсовете.

Для сравнения, с 12 по 18 февраля заболели 1956 человек, в том числе шесть – на COVID, отметили в департаменте здравоохранения ХГС. То есть за неделю количество заболевших выросло более чем на 380 человек.

«В Министерстве здравоохранения отметили, что рост заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией обусловлен циркуляцией вирусов гриппа в 21 регионе страны. Там прогнозируют, что к апрелю вирус гриппа будет превалировать коронавирусную инфекцию. В то же время в министерстве сообщили, что такое количество заболевших присуще середине эпидсезона и не превышает эпидпорога, рассчитанного для Украины на 2024/2025 годы», — объяснили в мэрии.

Там напомнили, что единственный действенный способ профилактики COVID-19 и гриппу – вакцинация, которая проводится бесплатно.

«Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах. Информацию о ближайших пунктах вакцинации можно найти на сайте департамента здравоохранения по ссылке», — рассказали в горсовете.