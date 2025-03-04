Харків’яни почали більше хворіти: які віруси «гуляють», цифри
За тиждень, з 19 по 25 лютого, у Харкові на грип та ГРВІ захворіли 2338 осіб. Крім цього, зафіксували сім випадків COVID-19, повідомили у Харківській міськраді.
Для порівняння, з 12 по 18 лютого захворіли 1956 осіб, в тому числі шість – на COVID, зазначили у департаменті охорони здоров’я ХМР. Тобто за тиждень кількість хворих зросла на понад 380 людей.
«У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що зростання захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. Там прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме коронавірусну інфекцію. Водночас у міністерстві повідомили, що така кількість захворілих притаманна середині епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки», – пояснили у мерії.
Там нагадали, що єдиний дієвий спосіб профілактики COVID-19 та грипу – вакцинація, яка проводиться безкоштовно.
«Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях. Інформацію про найближчі пункти вакцинації можна знайти на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням», – розповіли у міськраді.
Читайте також: Смертельні пожежі в Харкові та області: за добу загинули дві жінки
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: covid, грипп, міськрада, новини Харкова, ОРВИ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’яни почали більше хворіти: які віруси «гуляють», цифри»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 13:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень, з 19 по 25 лютого, у Харкові на грип та ГРВІ захворіли 2338 осіб. Крім цього, зафіксували сім випадків COVID-19, повідомили у Харківській міськраді.".