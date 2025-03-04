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Харків’яни почали більше хворіти: які віруси «гуляють», цифри

Суспільство 13:23   04.03.2025
Вікторія Яковенко
Харків’яни почали більше хворіти: які віруси «гуляють», цифри Фото: Харківська міськрада

За тиждень, з 19 по 25 лютого, у Харкові на грип та ГРВІ захворіли 2338 осіб. Крім цього, зафіксували сім випадків COVID-19, повідомили у Харківській міськраді.

Для порівняння, з 12 по 18 лютого захворіли 1956 осіб, в тому числі шість – на COVID, зазначили у департаменті охорони здоров’я ХМР. Тобто за тиждень кількість хворих зросла на понад 380 людей.

«У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що зростання захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію зумовлене циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни. Там прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме коронавірусну інфекцію. Водночас у міністерстві повідомили, що така кількість захворілих притаманна середині епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки», – пояснили у мерії.

Там нагадали, що єдиний дієвий спосіб профілактики COVID-19 та грипу – вакцинація, яка проводиться безкоштовно.

«Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях. Інформацію про найближчі пункти вакцинації можна знайти на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням», – розповіли у міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень, з 19 по 25 лютого, у Харкові на грип та ГРВІ захворіли 2338 осіб. Крім цього, зафіксували сім випадків COVID-19, повідомили у Харківській міськраді.".