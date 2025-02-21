Скільки людей захворіли на грип і ГРВІ за тиждень у Харкові
Фото: Харківська міськрада
У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 12 по 18 лютого захворіли 1956 осіб.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
За цей тиждень зафіксували шість лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомили в Департаменті охорони здоров’я. Одну особу ушпиталили.
Для порівняння, за попередній тиждень – з 5 по 11 лютого – на грип та ГРВІ захворіли 1663 особи, серед них п’ять – на ковід.
У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме коронавірусну інфекцію. Водночас у міністерстві повідомили, що така кількість захворілих притаманна середині епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грипп, ковід, новини Харкова, Харків, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 18:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 12 по 18 лютого захворіли 1956 осіб.".