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Скільки людей захворіли на грип і ГРВІ за тиждень у Харкові

Суспільство 18:21   21.02.2025
Оксана Якушко
Скільки людей захворіли на грип і ГРВІ за тиждень у Харкові Фото: Харківська міськрада

У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 12 по 18 лютого захворіли 1956 осіб.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

За цей тиждень зафіксували шість лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомили в Департаменті охорони здоров’я. Одну особу ушпиталили.

Для порівняння, за попередній тиждень – з 5 по 11 лютого – на грип та ГРВІ захворіли 1663 особи, серед них п’ять – на ковід.

У Міністерстві охорони здоров’я прогнозують, що до квітня вірус грипу переважатиме коронавірусну інфекцію. Водночас у міністерстві повідомили, що така кількість захворілих притаманна середині епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 18:21;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 12 по 18 лютого захворіли 1956 осіб.".