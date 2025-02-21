Через обстріли два райони в Харкові залишаться без світла в неділю
Без світла залишаться Холодногірський та Шевченківський район, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Планується, що його не буде у неділю, 23 лютого, з 11:00 до 16:30.
“У зв’язку з виконанням ремонтних робіт в мережах АТ “Харківобленерго” з метою усунення наслідків ракетно-дронових атак російської федерації в неділю буде знеструмлено частину споживачів”, – пояснили енергетики.
Відключення будуть у будинках за наступними адресами:
пров. Альбовський, б.1-10;
вул. Бориса Шрамка, б.8-61;
пров. Вінницький, б.3-18;
пров. Копиловський, б.1-15;
пров. Кришталевий, б.9-17;
вул. Ніжинська, б.23-40;
вул. Сіриківська, б.1-102;
пров. Фастівський, б.1-12;
ж/б 108 вул. Велика Панасівська;
ж/б 115 “ЖК Панорама” вул. Велика Панасівська;
вул. Клочківська, 101В, 148А, 191-201;
вул. Європейська, 4, 4А, 6А;
вул. Культури, 23;
вул. Сухумська, 24;
вул. Шекспира, 11-15;
вул. Лопанська, 31, 35;
вул. С. Кузнеця, 64-66;
вул. Космічна, 11.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 11:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без світла залишаться Холодногірський та Шевченківський район, пишуть у АТ “Харківобленерго”.".