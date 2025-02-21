Через обстріли два райони в Харкові залишаться без світла в неділю

Без світла залишаться Холодногірський та Шевченківський район, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Планується, що його не буде у неділю, 23 лютого, з 11:00 до 16:30.

“У зв’язку з виконанням ремонтних робіт в мережах АТ “Харківобленерго” з метою усунення наслідків ракетно-дронових атак російської федерації в неділю буде знеструмлено частину споживачів”, – пояснили енергетики.

Відключення будуть у будинках за наступними адресами:

пров. Альбовський, б.1-10;

вул. Бориса Шрамка, б.8-61;

пров. Вінницький, б.3-18;

пров. Копиловський, б.1-15;

пров. Кришталевий, б.9-17;

вул. Ніжинська, б.23-40;

вул. Сіриківська, б.1-102;

пров. Фастівський, б.1-12;

ж/б 108 вул. Велика Панасівська;

ж/б 115 “ЖК Панорама” вул. Велика Панасівська;

вул. Клочківська, 101В, 148А, 191-201;

вул. Європейська, 4, 4А, 6А;

вул. Культури, 23;

вул. Сухумська, 24;

вул. Шекспира, 11-15;

вул. Лопанська, 31, 35;

вул. С. Кузнеця, 64-66;

вул. Космічна, 11.