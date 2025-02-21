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Чи виступили в Харкові проти Трампа, відповіла голова облради

Політика 10:30   21.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чи виступили в Харкові проти Трампа, відповіла голова облради Скріншот

Про те, як ставляться до позиції президента США Дональда Трампа та чи критикують його заяви, відповіла голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко в етері нацмарафону. 

“На сьогодні кожен українець слідкує, що відбувається в геополітиці, слідкує, що робить для цього президент і що говорять міжнародні партнери. Тому коли говорять про те, що це хор проти Трампа чи ще щось, це абсолютно насправді нісенітниці. Я хочу сказати, що багато людей саме, які в Харкові працюють на різних позиціях, починаючи від волонтерів, педагогів, вони абсолютно за власну ініціативу почали підтримувати президента, розуміючи той стан справ. І мова зараз не йде про політику чи президента, мова йде про збереження держави”, – акцентувала Єгорова-Луценко.

Вона також підтвердила, що облрада надіслала партнерам звернення щодо підтримки президента України.

“Харківська обласна рада, прийнявши рішення підтримки президента, ми це рішення переклали на англійську мову і відправили до представників наших партнерів, штату Огайо у США. І ми розраховуємо, що вони своєю чергою також зрозуміють, що мова йде про те, що ми підтримуємо збереження нашої держави, першочергове, а не критикуємо Трампа і говоримо про те, що він неправильно щось озвучував. Ми хочемо, щоб міжнародні партнери, які підтримували нас всі ці три роки, і США, і Європа, зрозуміли, що ми готові разом конструктивно рухатися далі. Але разом з Україною мають вирішуватися питання”, – пояснила голова облради.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, напередодні начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час сесії Харківської обласної ради, 20 лютого, депутати ухвалили звернення про підтримку президента України Володимира Зеленського. «За» виступили 76 депутатів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він пояснив, що таким чином висловили підтримку позиції Зеленського щодо «неприпустимості проведення перемовин про Україну без української сторони».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 10:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як ставляться до позиції президента США Дональда Трампа та чи критикують його заяви, відповіла голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко в етері нацмарафону. ".