На тлі перемовин США і РФ Терехов звернувся до харків’ян: подробиці
Наступного дня після зустрічі делегацій РФ та США мер Харкова Ігор Терехов зробив заяву. Він закликає містян об’єднатися та не зневірюватися.
«Не зумівши перемогти нас на полі бою, ворог намагається перемогти нас політично. Тому зараз не час зневірюватися у своїх силах, у наших ідеалах та у нашій державі. Україні потрібна наша єдність – ворог ще не пішов з нашої землі, не зачохлив зброю та не припинив знищувати нас як націю. Тому тільки обʼєднання навколо інтересів країни, навколо президента, навколо нашого бажання на справедливих умовах закінчити розвʼязану росією війну, навколо памʼяті тих, хто поклав своє життя за те, щоб ми жили і відбудовували країну – тільки за таких умов ми вистоїмо!», – написав Терехов у мережі «Телеграм».
Він наголосив, що об’єднавшись – ми здатні не тільки протистояти зовнішньому ворогу, а і долати будь-які труднощі.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступного дня після зустрічі делегацій РФ та США мер Харкова Ігор Терехов зробив заяву. Він закликає містян об’єднатися та не зневірюватися.".