У Саудівській Аравії 18 лютого завершилася зустріч делегацій РФ та США. Подробиці повідомила представниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, передає The Guardian.

США та РФ домовилися “усунути подразники в наших двосторонніх відносинах із метою вжиття заходів, необхідних для нормалізації роботи наших відповідних дипломатичних представництв”. Так сформулювала підсумок зустрічі представниця Держдепартаменту США. Також, за її словами, сторони домовилися призначити команди високого рівня для переговорів по Україні, “працюючи над тим, щоб якнайшвидше припинити конфлікт в Україні таким чином, який є тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін”.

Коментарі ЗМІ на місці вже дають безпосередні учасники зустрічі. Зокрема, радник із національної безпеки США Майк Волтц заявив, що переговори з Україною включатимуть обговорення території та гарантій безпеки.

“Є деякі базові принципи. Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове припинення, як ми бачили в минулому. Ми знаємо, що практична реальність така, що буде деяке обговорення території та буде обговорення гарантій безпеки”, — цитує Волтца The Guardian.

Дату ймовірної зустрічі Трампа з Путіним під час розмови в Саудівській Аравії не визначили, додали представники американської сторони. Волтц також наголосив, що з Україною та європейськими партнерами щодо розмови з РФ консультувалися практично щоденно. “Якщо ви збираєтеся об’єднати обидві сторони, ви повинні говорити з обома сторонами”, – пояснив позицію нинішньої адміністрації США радник із нацбезпеки.

Серед інших формулювань від Теммі Брюс:

🔹 США та Росія почнуть розглядати “майбутню співпрацю з питань взаємного геополітичного інтересу та історичних, економічних й інвестиційних можливостей, які з’являться в результаті успішного завершення конфлікту в Україні”.

🔹 “Сторони сьогоднішньої зустрічі зобов’язуються продовжувати співпрацю, щоб забезпечити своєчасний і продуктивний рух процесу”.

У Держдепі вкотре наголосили, що Трамп хоче зупинити вбивства і досягти миру. При цьому визнали, що “одного телефонного дзвінка з наступною зустріччю недостатньо для встановлення міцного миру”. Тож зустріч у Саудівській Аравії – це лише початок процесу. Щойно вийшовши із зали для переговорів, зустріч почали коментувати російські спікери, а пропагандисти з ТАСС – поширювати ці заяви через телеграм. У зв’язку з чим російська версія про те, що зустріч “пройшла добре”, а час переговорів “щодо України” визначить Путін, поширилася у світових ЗМІ.