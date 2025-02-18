У Саудовской Аравии 18 февраля завершилась встреча делегаций РФ и США. Подробности сообщила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает The Guardian.

США и РФ договорились «устранить раздражители в наших двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших соответствующих дипломатических миссий». Так сформулировала итог встречи представитель Госдепартамента США. Также, по ее словам, стороны договорились назначить высокопоставленные команды для переговоров по Украине, «работая над скорейшим прекращением конфликта на Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон».

Комментарии СМИ на месте уже дают и непосредственные участники встречи. В частности советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц заявил, что переговоры с Украиной будут включать обсуждение территории и гарантий безопасности.

«Есть некоторые базовые принципы. Это должно быть окончательное прекращение войны, а не временное прекращение, как мы видели в прошлом. Мы знаем, что практическая реальность такова, что будет некоторое обсуждение территории и будет обсуждение гарантий безопасности», — цитирует Уолтца The Guardian.

Дату вероятной встречи Трампа с Путиным во время разговора в Саудовской Аравии не определили, добавили представители американской стороны. Уолтц также подчеркнул, что с Украиной и европейскими партнерами относительно разговора с РФ консультировались практически ежедневно. «Если вы собираетесь объединить две стороны, вы должны говорить с обеими сторонами», – объяснил позицию нынешней администрации США советник по нацбезопасности.

Среди других формулировок от Тэмми Брюс:

🔹 США и Россия начнут рассматривать «будущее сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, и исторические экономические и инвестиционные возможности, которые возникнут в результате успешного прекращения конфликта на Украине».

🔹 «Стороны сегодняшней встречи обязуются оставаться вовлеченными, чтобы гарантировать, что процесс будет продвигаться вперед своевременно и продуктивно».

В Госдепе очередной раз подчеркнули, что Трамп хочет остановить убийства и добиться мира. При этом признали, что «одного телефонного звонка, за которым последует одна встреча, недостаточно для установления прочного мира». Так что встреча в Саудовской Аравии — это только начало процесса. Едва выйдя из зала для переговоров, встречу стали комментировать российские спикеры, а пропагандисты из ТАСС — распространять эти заявления через Telegram. В связи с чем российская версия о том, что встреча «прошла хорошо», а время переговоров «по Украине» определит Путин, распространилась в мировых СМИ.