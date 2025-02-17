Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии: Зеленский прокомментировал новости

Президент Украины Владимир Зеленский, который 17 февраля находится с официальным визитом в ОАЭ, заявил, что Украина не будет принимать участие в переговорах США и РФ по соседству и ничего о них не знала.

«Украина не будет принимать участие. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать какие-либо вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и прежде об этом говорили. Только сейчас стали публично говорить. Тогда это было как моветон – во время войны говорить с агрессором», – сказал президент Украины во время онлайн-пресс-конференции из Абу-Даби с украинскими журналистами, передает Укринформ.

При этом Зеленский подтвердил, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, который готовили заранее.

«Это не имеет никакой связи с вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его достопочтенности Мухаммеда (наследного принца Саудовской Аравии – ред.), когда буду в Саудовской Аравии, что он об этом знает. Просто интересно», – отметил Зеленский.

Ранее ряд СМИ, в том числе агентство Reuters со ссылкой на собственные источники информировали, что для переговоров с представителями РФ в Саудовскую Аравию вылетели высокопоставленные чиновники США. В частности 17 февраля туда прибыл Госсекретарь США Марко Рубио. При этом Reuters анонсировало переговоры именно как нацеленные на прекращение российско-украинской войны. Позже информацию о намеченных переговорах подтвердила пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс, сообщил «Голос Америки». Она заявила, что с американской стороны во встрече примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и представитель США по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Российские пропагандисты из ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря диктатора Путина — Дмитрия Пескова, подтвердили участие российской делегации в переговорах, которые «будут посвящены, в частности, подготовке встречи по украинскому урегулированию». От РФ на встрече будут министр иностранных дел Сергей Лавров и советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.