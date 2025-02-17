США Трампа живут на другой планете — глава Мюнхенской конференции
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген подытожил общий пессимистичный настрой, сложившийся в результате главного европейского форума.
Выступая в эфире немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 16 февраля, Хойсген назвал нынешнюю Мюнхенскую конференцию «в определенном смысле кошмаром для европейцев», пишет DW.
В первую очередь он имел в виду тон и содержание віступлений представителей администрации президента США Дональда Трампа. Пожалуй, больше всего европейцев «впечатлил» вице-президент Джей Ди Вэнс, который в первый же день конференции вышел на ее трибуну с целым списком обвинений в адрес партнеров. В частности, Вэнс заявил о цензуре в ЕС, открыто поддержал радикальные партии (в частности, крайне правую Альтернативу для Германии) и раскритиковал миграционную политику Европы.
Хойсген, послушав заявления новой американской власти, пришел к выводу, что «Америка при Трампе живет на другой планете». Об этом он сказал в заключительной речи на конференции. На выступление Джей Ди Вэнса глава конференции отреагировал сообщением, что теперь возникли опасения, «что наши общие ценности больше не являются общими».
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«Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных заявлениях, потому что боятся своего президента», — акцентировал Хойсген.
Для Хойсгена 61-я Мюнхенская конференция по безопасности стала последней в качестве председателя. В конце речи он не смог сдержать слез.
Хойсген уступил свой пост бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
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- Категории: Мир, Политика; Теги: безопасность, европа, конференция, мюнхен, сша, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген подытожил общий пессимистичный настрой, сложившийся в результате главного европейского форума".