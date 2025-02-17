США Трампа живут на другой планете — глава Мюнхенской конференции

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген подытожил общий пессимистичный настрой, сложившийся в результате главного европейского форума.

Выступая в эфире немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 16 февраля, Хойсген назвал нынешнюю Мюнхенскую конференцию «в определенном смысле кошмаром для европейцев», пишет DW.

В первую очередь он имел в виду тон и содержание віступлений представителей администрации президента США Дональда Трампа. Пожалуй, больше всего европейцев «впечатлил» вице-президент Джей Ди Вэнс, который в первый же день конференции вышел на ее трибуну с целым списком обвинений в адрес партнеров. В частности, Вэнс заявил о цензуре в ЕС, открыто поддержал радикальные партии (в частности, крайне правую Альтернативу для Германии) и раскритиковал миграционную политику Европы.

Хойсген, послушав заявления новой американской власти, пришел к выводу, что «Америка при Трампе живет на другой планете». Об этом он сказал в заключительной речи на конференции. На выступление Джей Ди Вэнса глава конференции отреагировал сообщением, что теперь возникли опасения, «что наши общие ценности больше не являются общими».

«Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных заявлениях, потому что боятся своего президента», — акцентировал Хойсген.

Для Хойсгена 61-я Мюнхенская конференция по безопасности стала последней в качестве председателя. В конце речи он не смог сдержать слез.

Хойсген уступил свой пост бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.