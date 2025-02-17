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США Трампа живут на другой планете — глава Мюнхенской конференции

Мир 10:23   17.02.2025
Оксана Горун
США Трампа живут на другой планете — глава Мюнхенской конференции Скриншот ZDFheute/Youtube

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген подытожил общий пессимистичный настрой, сложившийся в результате главного европейского форума.

Выступая в эфире немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 16 февраля, Хойсген назвал нынешнюю Мюнхенскую конференцию «в определенном смысле кошмаром для европейцев», пишет DW.

В первую очередь он имел в виду тон и содержание віступлений представителей администрации президента США Дональда Трампа. Пожалуй, больше всего европейцев «впечатлил» вице-президент Джей Ди Вэнс, который в первый же день конференции вышел на ее трибуну с целым списком обвинений в адрес партнеров. В частности, Вэнс заявил о цензуре в ЕС, открыто поддержал радикальные партии (в частности, крайне правую Альтернативу для Германии) и раскритиковал миграционную политику Европы.

Хойсген, послушав заявления новой американской власти, пришел к выводу, что «Америка при Трампе живет на другой планете». Об этом он сказал в заключительной речи на конференции. На выступление Джей Ди Вэнса глава конференции отреагировал сообщением, что теперь возникли опасения, «что наши общие ценности больше не являются общими».

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«Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных заявлениях, потому что боятся своего президента», — акцентировал Хойсген.

Для Хойсгена 61-я Мюнхенская конференция по безопасности стала последней в качестве председателя. В конце речи он не смог сдержать слез.

Хойсген уступил свой пост бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 10:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген подытожил общий пессимистичный настрой, сложившийся в результате главного европейского форума".