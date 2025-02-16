Трамп хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе – Bloomberg
Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине к 20 апреля — к Пасхе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Некоторые чиновники заявили, что темп переговоров, которые начинаются на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высших должностных лиц США и РФ, амбициозен и потенциально нереалистичен.
Получение резолюции к концу этого года гораздо более вероятно, считают эксперты.
Трамп начал свою мирную инициативу со звонка Владимиру Путину на прошлой неделе и шокировал европейских чиновников, когда его министр обороны Пит Хегсет заявил, что они будут нести ответственность за гарантии безопасности и миротворческие войска, которые потребуются для обеспечения безопасности Украины после заключения соглашения.
«Это выглядит как умиротворение», — сказал Кристоф Хойсген, председатель конференции.
Стратегия США рискует сыграть на руку Путину, поскольку Трамп отдал существенные рычаги влияния еще до начала переговоров. «Он чует слабость», — сказал Хойсген, который общался с российским президентом в качестве советника бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. «Я думаю, то, что он слышит сейчас, ему нравится».
Президент Франции Эммануэль Макрон примет в понедельник своих коллег из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, чтобы обсудить их ответ, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Переговоры будут сосредоточены на Украине и на том, какие гарантии безопасности европейские страны могли бы согласовать немедленно, чтобы Европа не осталась в стороне от переговоров Трампа.
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- Категории: Мир, Политика; Теги: "112 Украина", Владимир Путин, Дональд Трамп, пасха, прекращение огня, сша;
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2025 в 20:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине к 20 апреля — к Пасхе, сообщает Bloomberg.".