Трамп хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня – Bloomberg

Адміністрація Трампа повідомила європейських чиновників, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до 20 квітня – до Великодня, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Деякі чиновники заявили, що темп переговорів, які розпочинаються цього тижня в Саудівській Аравії за участю вищих посадових осіб США та РФ, амбітний та потенційно нереалістичний.

Отримання резолюції до кінця цього року набагато ймовірніше, вважають експерти.

Трамп розпочав свою мирну ініціативу з дзвінка Володимиру Путіну минулого тижня і шокував європейських чиновників, коли його міністр оборони Піт Хегсет заявив, що вони нестимуть відповідальність за гарантії безпеки та миротворчі війська, які будуть потрібні для забезпечення безпеки України після укладання угоди.

“Це виглядає як умиротворення”, – сказав Крістоф Хойсген, голова конференції.

Стратегія США ризикує зіграти на руку Путіну, оскільки Трамп віддав важливі важелі впливу ще до початку переговорів. «Він відчуває слабкість», — сказав Хойсген, який спілкувався з російським президентом в якості радника колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель. “Я думаю, те, що він чує зараз, йому подобається”.

Президент Франції Еммануель Макрон прийме у понеділок своїх колег з Німеччини, Великобританії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів та Данії, щоб обговорити їхню відповідь, а також генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Переговори будуть зосереджені на Україні та на тому, які гарантії безпеки європейські країни могли б узгодити негайно, щоб Європа не залишилася осторонь переговорів Трампа.